Уже началось: китайского фаната ограбили в Москве на кругленькую сумму

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России лишь 14 июня, а кое-кто из иностранных фанатов уже убедился, насколько опасным может быть пребывание в этой стране.

Фаната из Китая перед стартом ЧМ-2018 ограбили в центре Москвы на более чем 1 миллион рублей – это почти 15 тысяч долларов.

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Как пишет издание "РБК", со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы, у китайского болельщика днем 12 июня в кафе украли рюкзак с ценными вещами.

По словам фана из Китая? там у него было два планшета, два телефона Samsung, приблизительно 30 тысяч юаней и билеты на футбол.

К слову, за несколько дней до старта ЧМ-2018 по футболу сайты региональных управлений МВД России перестали публиковать на своих интернет-ресурсах "негативные" новости.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня. Украинцев предостерегают от поездок на территорию страны-агрессора.