У Чернігові магазин потрапив у скандал через одяг з агітацією Росії до ЧС-2018: відео

У Чернігові в магазині російської фірми Oodji розгорівся скандал через продаж футболок виготовлених до Чемпіонату світу з футболу-2018 з написом "Росія вперед".

Відповідне відео показав Олександр Тарнавський на своїй сторінці у Facebook.

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Магазин російської компанії Оджі, що в "Мегацентрі". На футболках надпис "Россия вперед". І до одного місця, що мається на увазі: футбол або наступ військ. Уявляю собі футболки зі свастикою в Сталінграді 1942 року або футболки з серпом і молотом в Берліні 1944 року,

– написав він.

За словами чоловіка, через те, що футболки дешеві, а напис на них не дуже помітний, їх вже могли придбати і носити багато людей.

Згодом, чоловік повідомив, що даний предмет одягу вже зняли з продажу в магазині.

"Питання щодо Оджі вирішено. Адміністрація вибачилась за те, що футболки "Росія впєрдє" з'явились у них в магазині. Партія знята з продажу. Але це не відміняє того факту, що фірма російська", – додав активіст.