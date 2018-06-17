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Окупаційні війська Росії відкривали провокативний вогонь на Маріупольському напрямку

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Окупаційні війська Росії відкривали провокативний вогонь на Маріупольському напрямку
/ Фото з відкритих джерел

Упродовж поточної доби, 17 червня, проросійські бойовики відкривали вогонь із стрілецької зброї по позиціях українських захисників. Попри це, у штабі запевняють, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", – йдеться у повідомленні штабу.

Поточної доби втрат не зафіксовано.

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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