Окупаційні війська Росії відкривали провокативний вогонь на Маріупольському напрямку
Упродовж поточної доби, 17 червня, проросійські бойовики відкривали вогонь із стрілецької зброї по позиціях українських захисників. Попри це, у штабі запевняють, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", – йдеться у повідомленні штабу.
Поточної доби втрат не зафіксовано.
Джерело: 24 Канал
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