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За строительство Крымского моста ЕС ввел санкции против 6 компаний: перечень

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ЕС ввел санкции против 6 компаний, которые строили Крымский мост
ЕС ввел санкции против 6 компаний, которые строили Крымский мост / Фото из открытых источников

Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации, что принимали участие в строительстве Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ Керченский пролив.

Соответствующее решение от 30 июля было опубликовано в официальном журнале ЕС.

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Согласно документу, от 31 июля европейские санкции введены против двух компаний Аркадия Ротенберга – ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Отметим, эти компании ранее уже были включены в санкционный список США.

Также под ограничительные меры ЕС попали АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж – Мост ", вологодское АО "ВАД".

Так, в мотивировочной части решения о введении санкций против этих компаний говорится, что строительство Крымского моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

18 июля Порошенко сообщил, что послы государств-членов ЕС одобрили введение индивидуальных санкций против 6 лиц, которые причастны к незаконному строительству моста.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Санкции Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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