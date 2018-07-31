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За будівництво Кримського моста ЄС ввів санкції проти 6 компаній: перелік

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ЄС ввів санкції проти 6 компаній, які будували Кримський міст
ЄС ввів санкції проти 6 компаній, які будували Кримський міст / Фото з відкритих джерел

Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.

Відповідне рішення від 30 липня було опубліковано в офіційному журналі ЄС. 

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Згідно з документом, від 31 липня європейські санкції введені проти двох компаній Аркадія Ротенберга – ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж". Зазначимо, ці компанії раніше вже були включені в санкційний список США.

Також під обмежувальні заходи ЄС потрапили АТ "Інститут Гіпростроймост – Санкт-Петербург", АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж – Міст ", вологодське АТ "ВАД".

Так, у мотивувальній частині рішення про введення санкцій проти цих компаній йдеться, що будівництво Кримського моста і його офіційне відкриття в травні цього року були "ключовими символічними кроками в консолідації Росією контролю над незаконно анексованим Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України".

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

18 липня Порошенко повідомив, що посли держав-членів ЄС схвалили запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, які причетні до незаконного будівництва мосту.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Санкції Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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