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У Євросоюзі схвалили санкції проти 6 осіб, які причетні до будівництва Керченського мосту

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У Євросоюзі схвалили санкції проти 6 осіб, які причетні до будівництва Керченського мосту
У Євросоюзі схвалили санкції проти 6 осіб, які причетні до будівництва Керченського мосту / most.life

Проти 6 осіб, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту, посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій.

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

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"Це свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму", – зауважив Порошенко.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський  (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.  

Теги: Новини політики Новини Росії Кримський міст Євросоюз Санкції
Джерело: 24 Канал
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