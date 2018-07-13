Омелян підрахував, скільки втратила Україна через Кримський міст

Цього року через Кримський міст Україна вже втратила щонайменше півмільярда гривень.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє "Радіо Свобода".

Він пояснив, що у цю суму входять прямі втрати через зниження параметрів суден для перевалки в портах Маріуполя і Бердянська.

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Але цих втрат, безумовно, набагато більше, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрати самих судновласників, бізнесу. Я думаю, що це на мільярди, і, можливо, навіть не гривень,

– вважає Омелян.

Він наголосив, що найбільше шкоди завдає те, що міст обмежує прохідність суден.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.