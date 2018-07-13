Омелян подсчитал, сколько потеряла Украина из-за Крымского моста

В этом году из-за Крымского моста Украина уже потеряла минимум полмиллиарда гривен.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает "Радио Свобода".

Он пояснил, что в эту сумму входят прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска.

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Но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен,

– считает Омелян.

Он отметил, что больше всего вреда наносит то, что мост ограничивает проходимость судов.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.