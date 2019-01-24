"Пропагандистка была в ярости": Геращенко прокомментировала инцидент с росСМИ в ПАСЕ

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала инцидент, который возник между украинской делегацией и представителями росСМИ в ПАСЕ.

24 канал писал, что ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессие ПАСЕ. Так, известная пропагандистка отличилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, о которых Россия забыла.

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Я не уверена, что это покажут по пропагандистскому РашаТВ. Но я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиян с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз,

– Геращенко рассказала о своем выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме этого, вице-спикер отдельно обратила внимание на поведение российской журналистки Скабеевой.

"Российская пропагандистка была в ярости. Я – спокойна, потому что у меня после Минска на таких прошмандовок 0 толерантность и спокойная реакция", – подчеркнула Ирина Геращенко.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Освещать событие для РФ приехала единственная съемочная группа, которую и возглавляла Скабеева.



Добавим, что это та самая пропагадистка, которая "прославилась" заявлениями о "дефиците соли в Украине" во время военного положения и интервью с погибшей студенткой колледжа в Керчи.