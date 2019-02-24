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      Знову ціляться у ПАРЄ: депутат розкрив схему повернення російської делегації

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      Береза розповів, як Росія може повернутись у ПАРЄ
      Береза розповів, як Росія може повернутись у ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      У Парламентській асамблеї Ради Європи готують план по поверненню Росії – хочуть змінити санкційний режим. Для цього дипломати із проросійськими поглядами вигадали цілу схему.

      Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ та народний депутат Борислав Береза ​​на своїй сторінці в Facebook.

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      Так, 28 лютого в ПАРЄ на президентському комітеті планують обговорити чотири теми для спільної роботи з Комітетом міністрів. Три з них насправді є прикриттям для реформи, що змінює механізм санкцій щодо Росії.

      Депутат зазначає, що таким чином вже у березні регламентний комітет прийме рішення і повернеться до доповіді бельгійського політика від партії "Зелених" Петри Де Суттер. Ця доповідь також передбачає можливість послабити дію антиросійський санкцій.

      Тіні Кокс, відомий своїми проросійськими поглядами, внесе свою доповідь "Про майбутнє Європи". Зі свого боку, вона передбачає пропозицію застосувати спрощену процедуру внесення змін до статуту Ради Європи. Тоді можна буде подавати повноваження в ПАРЄ не тільки в січні, а й протягом усього року, наприклад, в червні.

      Процедура передбачає паралельне застосування одного і того ж рішення до Комітет міністрів Ради Європи і ПАРЄ.Вже в травні міністри повинен зібратися на рівні міністрів і підтримати цю ідею, прийнявши відповідне рішення

      За словами Берези, відразу після цього вони планують зібрати екстраординарну сесію ПАРЄ і прийняти таке ж, але своє рішення.

      І відразу після цього Росія, за підтримки Ягланда, в червні подає повноваження і голосують за генсека. В результаті згідно з цим підступним планом Росія, не виконавши жодної резолюції ПАРЄ, продовжуючи вбивати українців на Донбасі, продовжуючи утримувати українських військовополонених моряків, захоплених в Азові, і наших громадян, захоплених в ОРДЛО, продовжуючи анексію Криму і окупацію Донбасу, отримає можливість повернутися в ПАРЄ,
      – написав Береза.

      При цьому він зазначає, що присутність української делегації "ламає усі плани" прихильників Росії. 

      Чому Росії немає у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Борислав Береза Новини Росії Новини політики ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
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