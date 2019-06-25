13:41
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Президентка Естонії сміливо розкритикувала ПАРЄ через Росію та Україну

      125 Читать новость на русском
      Повернення Росії є ганебним для ПАРЄ, – президентка Естонії
      Повернення Росії є ганебним для ПАРЄ, – президентка Естонії / Адміністрація президента Росії

      Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала ПАРЄ за прийняття вигідної для Росії резолюції. Вона нагадала, що Москва не виконала жодної умови для свого повернення.

      Таке рішення Кальюлайд назвала маневруванням та написала про це на своїй сторінці у Twitter.

      Цікаво: "Ворота пекла прочинились": як українські політики реагують на повернення Росії до ПАРЄ

      Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. У зв'язку із цим українці у ПАРЄ звертаються до президента, Верховної Ради та МЗС. 

      Рішення минулої ночі, прийняте ПАРЄ – маневрування за допомогою процедурних кроків для повернення Росії за стіл – є ганебним для ПАРЄ. Жодна з причин, за якими Росія була позбавлена ​​права голосу, не зникла,
      – прокоментувала це Кальюлайд.

      Як голосували країни-члени ПАРЄ?

      Резолюцію підтримали повністю або більшістю:

      • Франція (за – усі 16 делегатів);
      • Іспанія (5 за);
      • Італія (12 за, 1 утримався);
      • Норвегія (5 за);
      • Австрія (5 за);
      • Словаччина (3 за, 1 проти);
      • Португалія (3 за, 1 проти);
      • Сербія (5 за);
      • Туреччина (10 за);
      • Азербайжан (6 за).

      Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

      • Швейцарія (4 за, 1 проти);
      • Німеччина (11 за, 2 проти);
      • Молдова (2 за, 1 проти);
      • Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);
      • Вірменія (3 за, 1 проти);
      • Нідерланди (5 за, 2 проти).

      Повним складом "проти" голосували:

      • Україна (10 проти);
      • Грузія (5 проти).

      ​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

      • Польщі (9 проти, 1 за);
      • Литви (4 проти);
      • Латвії (3 проти);
      • Естонії (3 проти);
      • Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);
      • Швеції (4 проти, 1 за).

      Росія у ПАРЄ: що тепер робитиме Україна?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.

      Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.

      blog_ava
      Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
      сьогодні
      7199
      Теги: Новини України ПАРЄ Естонія Новини Росії Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      сьогодні , 13:30 Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      Віталій Шабунін 172
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      25391
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      24 червня , 11:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      сьогодні , 12:30 Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      Сергій Лещенко 743
      Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      сьогодні , 12:00 Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      81
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук