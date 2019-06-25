Президентка Естонії сміливо розкритикувала ПАРЄ через Росію та Україну

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала ПАРЄ за прийняття вигідної для Росії резолюції. Вона нагадала, що Москва не виконала жодної умови для свого повернення.

Таке рішення Кальюлайд назвала маневруванням та написала про це на своїй сторінці у Twitter.

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Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. У зв'язку із цим українці у ПАРЄ звертаються до президента, Верховної Ради та МЗС.

Рішення минулої ночі, прийняте ПАРЄ – маневрування за допомогою процедурних кроків для повернення Росії за стіл – є ганебним для ПАРЄ. Жодна з причин, за якими Росія була позбавлена ​​права голосу, не зникла,

– прокоментувала це Кальюлайд.

Last night’s decision made by #PACE – manuevering #Russia back behind the table with procedurical moves – is an embarrassment to PACE. None of the reasons Russia was stripped of its voting rights have disappeared. #Crimea #WarInEasternUkraine — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) June 25, 2019

Як голосували країни-члени ПАРЄ?

Резолюцію підтримали повністю або більшістю:

Франція (за – усі 16 делегатів);

Іспанія (5 за);

Італія (12 за, 1 утримався);

Норвегія (5 за);

Австрія (5 за);

Словаччина (3 за, 1 проти);

Португалія (3 за, 1 проти);

Сербія (5 за);

Туреччина (10 за);

Азербайжан (6 за).

Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

Швейцарія (4 за, 1 проти);

Німеччина (11 за, 2 проти);

Молдова (2 за, 1 проти);

Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);

Вірменія (3 за, 1 проти);

Нідерланди (5 за, 2 проти).

Повним складом "проти" голосували:

Україна (10 проти);

Грузія (5 проти).

​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

Польщі (9 проти, 1 за);

Литви (4 проти);

Латвії (3 проти);

Естонії (3 проти);

Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);

Швеції (4 проти, 1 за).

Росія у ПАРЄ: що тепер робитиме Україна?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.



Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.