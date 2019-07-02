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      Компліменти і слова вдячності: Зеленський зустрічається з прем’єром Канади Трюдо – фото

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      Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
      Володимир Зеленський і Джастін Трюдо / прес-служба президента

      У Торонто триває зустріч українського президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Вона розпочалася близько 20:00 за Києвом.

      Так, до цього Володимир Зеленський вже провів низку зустрічей, зокрема, з очільницею МЗС Канади Христею Фріланд та представником МВФ Девідом Ліптоном. Окрім того, глава держави зустрівся з українською діаспорою країни. Наразі ж триває зустріч Зеленського з Джастіном Трюдо, інформує прес-служба президента.

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      Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності,
      – наголосив Зеленський.

      Він також зробив комплімент Джастіну Трюдо, назвавши його своїм натхненником. Так, Зеленський сказав, що прем’єр Канади надихнув його йти в політику.

      Зеленський Трюдо зустріч Канада
      Зеленський зустрічається з Трюдо в Канаді/ фото прес-служба президента

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      Теги: Новини політики Президент України Джастін Трюдо Канада Володимир Зеленський
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