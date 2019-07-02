Зеленський провів зустріч із представником МВФ і запросив делегацію до Києва: фото

У Торонто 2 липня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського і заступника Директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона. Під час неї глава держави заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для України.

Окрім того, Зеленський повідомив представнику МВФ, що гарантує незалежність Нацбанку України і висловив сподівання: новий парламент, який оберуть 21 липня, прийматиме реформаторські закони.

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Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Вже сьогодні економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого,

– сказав Зеленський Ліптону під час зустрічі.

Глава держави також переконав представника МВФ у розвитку реформи правоохоронних органів, енергетичної сфери.



Зеленський у Канаді провів зустріч із представником МВФ/ фото прес-служба президента

Окрім того, Зеленський запросив делегацію МВФ повторно навідатися до Києва, аби досягнути домовленостей щодо нової програми.

Що відомо про попередній візит МВФ в Україну?

Востаннє місія МВФ побувала в Україні 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи мало б бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу від МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Проте вже 23 травня в МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною вже після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.