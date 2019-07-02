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      Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади Христею Фріланд: які теми обговорили

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      Володимир Зеленський з Христею Фріланд
      Володимир Зеленський з Христею Фріланд / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто з міністеркою закордонних справ Канади Христею Фріланд. Політики обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для протидії агресії Росії.

      Зустріч українського президента з дипломаткою відбулася 2 липня у рамках першого офіційного візиту Зеленського у Канаду.

      Глава держави подякував Фріланд та підтримку, яку Канада надає Україні. 

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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