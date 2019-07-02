Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади Христею Фріланд: які теми обговорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто з міністеркою закордонних справ Канади Христею Фріланд. Політики обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для протидії агресії Росії.
Зустріч українського президента з дипломаткою відбулася 2 липня у рамках першого офіційного візиту Зеленського у Канаду.
Глава держави подякував Фріланд та підтримку, яку Канада надає Україні.
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Джерело: 24 канал
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