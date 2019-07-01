Офіс президента виключив Омеляна зі складу української делегації до Канади

Офіс президента виключив кандидатуру міністра інфраструктури Володимира Омеляна зі складу делегації України до Канади. Сам Омелян відреагував на це неоднозначно та написав: "Зупиніть ініціативу продажу запрошень на заходи з вами (Володимиром Зеленським, – 24 канал).

"З "приємністю" дізнався, що Офіс президента України вирішив викреслити мене зі списку української делегації до Канади. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines. Добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили", – написав міністр на сторінці у Facebook.

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Окрім того, Омелян звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо його зустрічі з українською діаспорою в Канаді.

Зупиніть ініціативу продажу запрошень на заходи з вами. Розумію, що грошей хочеться, але квитки від $100 до $1000 – це гітарний перебор. Президентська діяльність – не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м'яко кажучи,

– написав міністр інфраструктури.

Омелян повідомив, що за підсумками робочої поїздки до Штатів очікуються гарні новини у сфері залізниці, морських портів, пошти, дорожнього будівництва, а також окремо від "Ексімбанку" США.



Пост Володимира Омеляна

Зазначимо, що у делегації України, яка вирушає в Канаду, також не буде міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

До слова, Володимир Омелян провів зустріч із керівництвом Поштової Служби Сполучених Штатів, на якій запропонував США розглянути можливість підписання угоди між Укрпоштою та Поштовою службою Штатів для спрощення доставки. Все для того, аби популярний інтернет-магазин Amazon міг з'явитися на українському ринку.

До того ж, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Там він візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.