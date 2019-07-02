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      Я захищатиму нашу мову, – Зеленський дав кілька обіцянок українцям у Канаді

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      Зеленський зустрівся у Канаді з українською діаспорою
      Зеленський зустрівся у Канаді з українською діаспорою / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом української діаспори у Канаді і подякував за всебічну підтримку України. Гарант також обіцяв їм захищати українську мову, суверенітет та курс країни на вступ у ЄС і НАТО.

      Зустріч президента з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади пройшла 2 липня у Торонто. Українська громада у цій країні є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в Канаді проживає близько 1,4 мільйона українців.

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      "Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії", – наголосив Зеленський.


      Зеленський з радниками зустрівся з українцями Канади

      Глава держави додав, що зараз важливо підтримувати українську мову та євроатлантичний курс держави. Тому він докладатиме для цього усіх зусиль.

      У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО,
      – додав він.

      Також Зеленський обговорив з представниками діаспори, що може зробити влада, аби створити для українців, що живуть за кордоном, кращі умови відвідувати та вільно працювати в Україні.

      "Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому", – підкреслив президент.


      Представники української діаспори на зустрічі з Зеленським

      З ким вже зустрічався Зеленський у Канаді, а з ким ще планує?

      Президент України Володимир Зеленський перебуває з першим офіційним візитом у Канаді. За три дні він планує зустріч з вищим керівництвом країни. У Канаді президент візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні. Нашу делегацію на цій конференції очолить перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. 

      Зеленський вже зустрівся у Торонто з міністеркою закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для боротьби з агресією Росії. Також президент висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції України.

      Зеленський ще планує зустрітися у Канаді з:

      • прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
      • членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.
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      Теги: Новини України Канада Володимир Зеленський Президент України мовне питання НАТО Євросоюз Євроінтеграція Новини політики
      Джерело: 24 канал
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