Зеленський прибув з офіційним візитом до Канади

Президент України Володимир Зеленський 2 липня прибув з першим офіційним візитом до Канади. Він перебуватиме у Торонто до 3 липня та зустрінеться з вищим керівництвом країни.

Загалом робочий графік глави держави буде дуже насиченим. Про це повідомила прес-служба Офісу Президента.

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У Торонто український президент візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, повідомив офіційний сайт глави держави.



Президента Зеленського зустрічають у Канаді / Офіс Президента

Крім того Зеленський планує низку важливих зустрічей у Канаді, на яких обговорюватимуть українські питання. Серед них такі:

зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ;

; міністром закордонних справ Христею Фріланд ;

; членами канадського парламенту та представниками ділових кіл .

Також президент Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади, яка є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в цій країні проживає близько 600 тисяч українців.

Варто зазначити, що у делегації України, яка прибула до Канади, немає міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Раніше речниця МЗС Катерина Зеленко розповіла, що Клімкін не братиме участі у візиті. Натомість урядову делегацію України для участі у Третій конференції з питань реформ у Торонто очолить перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит?Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.



Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.