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      У Криму знайшли вбитим зниклого кримського татарина, – журналіст

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      Фахрі Мустафаєва знайшли вбитим
      Фахрі Мустафаєва знайшли вбитим / Колаж 24 канал

      В окупованому Криму знайшли вбитим зниклого 10 липня кримського татарина Фахрі Мустафаєва. Він був сином делегата Курултаю кримськотатарського народу і члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Мустафи Мустафаєва.

      "Зниклого вчора Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматне", – повідомив у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.

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      Рідні вбитого кримського татарина розповіли журналістові, що 10 липня вранці Мустафаєв після телефонної розмови зібрався і кудись поїхав. Сказав, що вирушив у справах до Сімферополя. Проте через півгодини з чоловіком уже не було зв'язку.

      Мустафаєву було 38 років. У нього залишилося 3 малолітніх дітей.

      Поховають вбитого чоловіка 12 липня о 15:00 в окупованому Бахчисараї.

      Що відомо про Фахрі Мустафаєва? Він був кримськотатарським активістом, членом Бахчисарайського Меджлісу і депутатом міської ради Бахчисарая. Кілька років тому виступав як свідок на так званому суді у вигаданій російськими окупантами справі проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Мустафаєв узагалі часто відвідував "суди" над кримськими татарами на окупованому півострові.

      Восени 2017 року до будинку Мустафаєва та його батька з обшуками увірвалися російські силовики. Казали, що проводили нібито перевірку документів у зв'язку з тим, що Мустафаєв раніше взяв кредит. Проте чоловік заявляв, що з документами в нього все гаразд і кредит він сплачує вчасно.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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