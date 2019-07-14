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      У Москві масові протести: організатори оголошують голодування – відео

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      У Москві активісти вимагають допустити опозицію до виборів депутатів міської думи
      У Москві активісти вимагають допустити опозицію до виборів депутатів міської думи / meduza.io

      У російській столиці Москві активісти вийшли на акцію протесту. Вони вимагають, аби незалежних кандидатів допустили до виборів депутатів Московської міської думи. На акцію на Пушкінській площі зібралися близько тисячі людей.

      З Пушкінської площі протестувальники вирушили до будівлі московсьої мерії, повідомляє "Радіо Свобода".

      До слова: У Москві силовики затримали півсотні кримських татар

      Ініціатором заходу виступив російський опозиціонер Олексій Навальний, а колону очолили опозиційні політики Любов Соболь та Ілля Яшин.

      Під час походу до мерії Москви натовп протестувальників вигукував гасло "Допускай!".

      Крім того, російське видання "Медуза" опублікувало момент сутички між мітингувальниками та правоохоронцями під будівлею Московської міської виборчої комісії. Поліція намагалась відтиснути людей від будівлі виборчкому. 

      Причиною протесту послужило те, що Московський міський виборчоком відмовив усім кандидатам-самовисуванцям у виборах до міської думи у 43-му виборчому окрузі.

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      Через рішення виборчкому одна з лідерів акції Любов Соболь оголосила голодування.

      Я впенена, що рішення про зняття мене особисто ухвалено особисто московським мером Сергієм Собяніним, який боїться допустити мене на вибори. Він боїться, адже знає, що люди виберуть мене – людину, яка працюватиме на благо мешканців Москви. Це політичне рішення,
      – заявила опозиціонерка.

       
      Про затримання когось з протестувальників поки немає жодних повідомлень.

      Що відомо про скандал з виборами до Московської міської думи?Кандидатами на вибори до Московської міськдуми реєструвались одразу декілька опозиційних кандидатів. Зокрема, юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь, член партії "Яблуко" Сергій Мітрохін, актор Андрій Соловйов, екс-футболіст Дмитро Буликін та музикант Сергій Троїцький.

      Однак виборчком допустив до виборів лише кандидатів від парламентських "Комуністичної партії", ЛДПР та партії "Справедлива Росія". Любов Соболь Розповіла, що для того, аби не допустити її до виборів, комісія визнала недійною майже 15% на її підтримку як кандидата. При цьому допустимим максимумом є 10%.

      У відповідь голова Московського виборчокому Валентин Горбунов звинуватив Соболь у тиску на виборчі комісії.

      Що цікаво, згідно з російським законодавством, кандидатам від парламентських партій не потрібно збирати підписи для реєстрації.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Москва Протести Протести опозиції Олексій Навальний
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