Російські силовики налякались американця під час акції протесту у Москві: відео

Співробітники Росгвардії затримали іноземного громадянина під час акції в підтримку журналіста Івана Голунова в центрі Москви. Коли ж дізнались, що він американець, відразу відпустили.

Чоловіка хотіли посадити до автозаку, однак передумали. Відео з цим моментом потрапило у Youtube.

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У центрі Москви в день Росії пройшов марш на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова, якого напередодні затримували та звинувачували у спробі збуту наркотиків. Російські правоохоронці вже затримали на протестах понад 400 осіб, серед яких журналісти різних ЗМІ та опозиційний політик Олексій Навальний.

Він же не рускій! Хто не руского привів? Американець – вільний!

– сказав розгублений силовик.

Зазначимо, учасники прийшли на акцію в майках із написом "Свободу Голунову". Із собою взяли також листівки з прізвищами людей, звинувачених у торгівлі наркотиками, хоча насправді ті займалися активною громадською діяльністю.

У листівках також згадувалися громадяни України, зокрема, Володимир Присіч. Деякі учасники акції прийшли з плакатами на підтримку Олега Сенцова.

Що відомо про справу проти Голунова?Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.



Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.



11 червня після всеросійських мітингів справу проти Голунова закрили і звільнили його через відсутність доказів провини. Вже 12 червня Голунов має вийти на волю з-під домашнього арешту. Поліцейських, які затримували журналіста, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.