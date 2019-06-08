Голунов популярніший за Путіна: що відомо про скандальний арешт журналіста в Росії

Журналіста відділу розслідувань видання Meduza Івана Голунова арештували у Москві 6 червня. Колеги запевняють, що йому підкинули наркотики та жорстоко побили. Інцидент набув суспільного резонансу – навіть в пошуку Google прізвище Голунов зараз популярніше за прізвище Путін.

За інформацією від самого видання Meduza, Іван Голунов мав зустрітися з інформатором біля метро "Цветной бульвар". Там його і затримали співробітники поліції.

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Начебто під час огляду правоохоронці дістали з рюкзака журналіста "пакет з невідомою речовиною". Згодом експертиза встановила, що ця речовина – наркотична, а саме – мефедрон (легкий наркотик, який застосовують здебільшого для лікування). Голунов запевнив, що пакет – не його. Ще ж і надто – поліцейські, за словами журналіста, били його.

Згодом поліція опублікувала фотографії "з обшуків у квартирі Івана Голунова". На фото – значна кількість наркотичних речовин та пристрої для їх виготовлення. Журналісти, знайомі та друзі Івана в один голос ствердили: фотографії з сайту МВС – не з квартири Голунова і не мають жодного відношення до житла журналіста. Тільки одне фото визнали справжнім.



Ось на підставі цих знахідок Голунову приписали "домашню нарколабораторію" / Фото МВС РФ

За кілька годин МВС Росії опублікувало повідомлення: "Вважаємо за необхідне уточнити, що ось ця фотографія (дивіться вище – 24 канал) зроблена під час проведення обстеження житла затриманого". Ніякої нарколабораторії в квартирі не було, на що спершу натякали російські силовики.

Затримання Голунова набуло значного резонансу. Відомі громадські діячі та діячі культури Росії висловлювали думку, що в країні зараз у зоні ризику будь-хто з незалежних журналістів. У Москві відбулася акція на підтримку журналіста – звісно, у формі одиночних пікетів.



У Москві організували одиночні пікети на підтримку журналіста Голунова / Фото Meduza

Іншої форми протесту у Росії, по суті, бути не може, адже з 2012 року там заборонені акції протесту, про які не було попереджено заздалегідь та щодо яких не було отримано дозволів від міської влади. Лише для одиночного пікету попереднього дозволу не потрібно.

А проте, поліція у Москві затримувала навіть учасників одиночних пікетів на підтримку Голунова.



Пікетувальники закон не порушували, однак їх арештували – на кілька годин / Фото twitter.com/A3AP

Сам Іван Голунов розповів про події того дня, коли його затримали (відео з телеграм-каналу MASH)

8 червня стало відомо, що Івана Голунова звинувачують у "замаху на збут" наркотичних засобів. В ОБСЄ та представники ЄС висловили стурбованість ситуацією та висунули вимогу дотримуватися у справі Івана Голунова верховенства закону. Тим часом петицію на сайті Change.org з вимогою звільнити Голунова підписали вже майже 50 тисяч людей.

Також 8 червня адвокат журналіста повідомив, що Голунову стало погано. Причому спершу "швидку" до журналіста не пускали. Адвокат з посиланням на лікаря розповів, що у Голунова – підозра на перелом ребер, струс головного мозку і гематома. Після численних відмов поліція все ж погодилася направити журналіста в медичний заклад для проведення обстеження, і Голунова відправили до 71 лікарні Москви.

Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о состоянии журналиста. По сообщению МВД, Голунова отправили в больницу на обследование. pic.twitter.com/sfWBQb1T7n — bbcrussian (@bbcrussian) 8 июня 2019 г.

Тим часом Іван Голунов обійшов Володимира Путіна за популярністю в рунеті – мовиться про кількість пошукових запитів в російському сегменті інтернету. І це попри те, що Путін виступав на найважливішому для російських чиновників Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Журналістом через Google цікавилися понад 20 тисяч осіб, а російський президент у цей же час цікавив значно меншу кількість людей.

Иваном Голуновым россияне вчера интересовались куда больше, чем Путиным, который в тот момент выступал на ПМЭФ вместе с главами Китая и других стран. И сегодня утром судьба журналиста интересует пользователей куда больше, чем российский президентhttps://t.co/gigWWPincO pic.twitter.com/HMKjU5usUP — Открытые медиа (@OpenMedia_io) 8 июня 2019 г.

Наразі відомо, що журналіст в лікарні, слідчі вимагають затримання щонайменше на 72 години, натякають на "серйозну справу з кокаїном", а Meduza тримає руку на пульсі ситуації. Та розповідає, як правильно підготуватися громадянину до акції протесту, щоб не постраждати. Акції, які вже тривають не лише у Москві, а й у низці інших російських міст.