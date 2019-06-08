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      Голунов популярніший за Путіна: що відомо про скандальний арешт журналіста в Росії

      69 Читать новость на русском
      Іван Голунов – журналіст-розслідувач видання Meduza
      Іван Голунов – журналіст-розслідувач видання Meduza / ivan.golunov/VK

      Журналіста відділу розслідувань видання Meduza Івана Голунова арештували у Москві 6 червня. Колеги запевняють, що йому підкинули наркотики та жорстоко побили. Інцидент набув суспільного резонансу – навіть в пошуку Google прізвище Голунов зараз популярніше за прізвище Путін.

      За інформацією від самого видання Meduza, Іван Голунов мав зустрітися з інформатором біля метро "Цветной бульвар". Там його і затримали співробітники поліції.

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      Начебто під час огляду правоохоронці дістали з рюкзака журналіста "пакет з невідомою речовиною". Згодом експертиза встановила, що ця речовина – наркотична, а саме – мефедрон (легкий наркотик, який застосовують здебільшого для лікування). Голунов запевнив, що пакет – не його. Ще ж і надто – поліцейські, за словами журналіста, били його.

      Згодом поліція опублікувала фотографії "з обшуків у квартирі Івана Голунова". На фото – значна кількість наркотичних речовин та пристрої для їх виготовлення. Журналісти, знайомі та друзі Івана в один голос ствердили: фотографії з сайту МВС – не з квартири Голунова і не мають жодного відношення до житла журналіста. Тільки одне фото визнали справжнім.

      Голунов
      Ось на підставі цих знахідок Голунову приписали "домашню нарколабораторію" / Фото МВС РФ

      За кілька годин МВС Росії опублікувало повідомлення: "Вважаємо за необхідне уточнити, що ось ця фотографія (дивіться вище – 24 канал) зроблена під час проведення обстеження житла затриманого". Ніякої нарколабораторії в квартирі не було, на що спершу натякали російські силовики. 

      Затримання Голунова набуло значного резонансу. Відомі громадські діячі та діячі культури Росії висловлювали думку, що в країні зараз у зоні ризику будь-хто з незалежних журналістів. У Москві відбулася акція на підтримку журналіста – звісно, у формі одиночних пікетів.

      Пікет
      У Москві організували одиночні пікети на підтримку журналіста Голунова / Фото Meduza

      Іншої форми протесту у Росії, по суті, бути не може, адже з 2012 року там заборонені акції протесту, про які не було попереджено заздалегідь та щодо яких не було отримано дозволів від міської влади. Лише для одиночного пікету попереднього дозволу не потрібно.

      А проте, поліція у Москві затримувала навіть учасників одиночних пікетів на підтримку Голунова. 

      Голлунов
      Пікетувальники закон не порушували, однак їх арештували – на кілька годин / Фото twitter.com/A3AP

      Сам Іван Голунов розповів про події того дня, коли його затримали (відео з телеграм-каналу MASH)

      8 червня стало відомо, що Івана Голунова звинувачують у "замаху на збут" наркотичних засобів. В ОБСЄ та представники ЄС висловили стурбованість ситуацією та висунули вимогу дотримуватися у справі Івана Голунова верховенства закону. Тим часом петицію на сайті Change.org з вимогою звільнити Голунова підписали вже майже 50 тисяч людей.

      Також 8 червня адвокат журналіста повідомив, що Голунову стало погано. Причому спершу "швидку" до журналіста не пускали. Адвокат з посиланням на лікаря розповів, що у Голунова – підозра на перелом ребер, струс головного мозку і гематома. Після численних відмов поліція все ж погодилася направити журналіста в медичний заклад для проведення обстеження, і Голунова відправили до 71 лікарні Москви.

      Тим часом Іван Голунов обійшов Володимира Путіна за популярністю в рунеті – мовиться про кількість пошукових запитів в російському сегменті інтернету. І це попри те, що Путін виступав на найважливішому для російських чиновників Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Журналістом через Google цікавилися понад 20 тисяч осіб, а російський президент у цей же час цікавив значно меншу кількість людей.

      Наразі відомо, що журналіст в лікарні, слідчі вимагають затримання щонайменше на 72 години, натякають на "серйозну справу з кокаїном", а Meduza тримає руку на пульсі ситуації. Та розповідає, як правильно підготуватися громадянину до акції протесту, щоб не постраждати. Акції, які вже тривають не лише у Москві, а й у низці інших російських міст. 

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      Теги: Новини Росії ЗМІ Скандал Арешт
      Джерело: 24 канал
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