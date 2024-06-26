Наприкінці червня 2024 року ім'я Джуліана Ассанжа, засновника агенції WikiLeaks, що займається публікацією гучних витоків, повернулося в заголовки усіх світових медіа. У понеділок, 24 червня, Ассанжа випустили з британської в'язниці, де він провів рівно 1 901 день. До цього Ассанж мав політичний притулок у посольстві Еквадора.

Австралійський журналіст Ассанж звинувачувався США у публікації конфіденційних військових документів, наданих колишньою аналітикинею армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 – 2011 роках. Документи були пов'язані із війною в Іраку та в'язницею Гуантанамо. Врешті решт засновник WikiLeaks визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США, уклавши угоду з прокурорами Мін'юсту США. Тепер він – вільна людина.

24 Канал згадує про неймовірний шлях Ассанжа, про якого знімали кіно, його зв'язки з Росією та історію WikiLeaks.

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700 000 злитих документів. В чому звинувачували Ассанжа

Наприкінці травня на сайти медіа повернулося прізвище, що не сходило із заголовків понад десяток років тому, – Ассанж. 52-річний австралійський журналіст, засновник агентства WikiLeaks, що зливало секретні дані у мережу, погодився визнати себе винним у публікації конфіденційних військових даних США та водночас зміг уникнути ув'язнення у Штатах.

У цьому Ассанжу допомогла угода з міністерством юстиції США, повідомляє CNN. Згідно з нею, Ассанж мав отримати 62 місяці покарання, які він вже відбув у британській в'язниці суворого режиму Белмарш у Лондоні, очікуючи екстрадиції до США. Водночас проти угоди виступали у ФБР і Мін'юсті США, зазначали джерела CNN.



Ассанж покинув залу суду / Getty Images

Довідково! У 2019 році Ассанжу висунули 18 пунктів обвинувального висновку за ймовірну роль у кримінальному порушенні, що передбачає максимальне покарання до 175 років. США переслідували Ассанжа за публікацію конфіденційних військових даних, наданих ексаналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках. Вони стосувалися війни в Іраку та ув'язнень в американській тюрмі Гуантанамо на Кубі.



Чиновники в США стверджували, що засновник WikiLeaks схилив Меннінг до надання тому тисяч сторінок нефільтрованих дипломатичних телеграм США, які могли загрожувати конфіденційним джерелам, а також звітів про важливу військову діяльність Штатів. Колекція із понад 700 000 документів включала дипломатичні телеграми та розповіді про бойові дії.



Викриття WikiLeaks стосувалися й України. У 2010 році було опубліковано документи, в яких згадувався український бізнесмен Дмитро Фірташ та пов'язані з ним компанії та події, зокрема "РосУкрЕнерго" та газові переговори у Москві. Також стало відомо про те, що Владімір Путін бачив в Юлії Тимошенко противагу Віктору Януковичу.

Зокрема, мовиться й про відео 2007 року, на якому американський гелікоптер Apache обстрілював нібито повстанців в Іраку, убивши десяток людей, у тому числі двох співробітників агенції Reuters.

Транспортування Ассанжа з в'язниці до аеропорту Станстед у Лондоні / X / WikiLeaks

Тож після суду, що відбувся у Сайпані, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані, Джуліан Ассанж знов став вільною людиною та повернувся до Австралії, де на нього чекала дружина з дітьми.

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Згідно з інформацією The Washington Post, Ассанж стверджував, що як журналіста його мала захищати перша поправка до Конституції США (заборона на обмеження свободи слова і преси).

"Працюючи як журналіст, я заохочував своє джерело надати інформацію, яка, як кажуть, була засекреченою, щоб опублікувати її. Я вважаю, що перша поправка захищала це", – сказав Ассанж. На думку засновника WikiLeaks, перша поправка та закон про шпигунство суперечать одне одному, але він визнав, що його дії були порушенням, а таку справу було б важко виграти.

У Wikileaks наголосили, що звільнення Ассанжа – це результат глобальної кампанії, яка охопила низових активістів, борців за свободу преси, законодавців і лідерів з усього політичного спектру, аж до ООН.

Після більш ніж п'яти років у камері розміром два на три метри, ізольований 23 години на добу, він незабаром возз'єднається зі своєю дружиною Стеллою Ассанж та їхніми дітьми, які знали свого батька лише з-за ґрат. Свобода Джуліана – це наша свобода,

– зазначили у WikiLeaks.

WikiLeaks та сексуальні домагання: біографія Ассанжа

Майбутній інтернет-журналіст Ассанж народився у 1971 році у Таунсвіллі, в австралійському штаті Квінсленд. Джуліан ще з молодого віку зацікавився комп'ютерними технологіями, і уже на початку 1990-х був відомий, як один з найуспішніших хакерів Австралії.

У 2006 році Ассанж заснував WikiLeaks, організацію, що публікувала витоки інформації. Але лише у 2010 році Джуліан отримав світову популярність після публікації серії витоків від Челсі Меннінг. Після цього уряд США розпочав кримінальне розслідування, і зрештою Меннінг було засуджено та ув'язнено за витік інформації, хоча пізніше її покарання замінили й помилували.



Джуліан Ассанж у 2014 році / Фото Cancillería del Ecuador

У листопаді 2010 року WikiLeaks оприлюднила добірку з понад 250 000 телеграм американських дипломатів. У 2016 році Ассанж знову потрапив у заголовки медіа після того, як WikiLeaks опублікувала електронні листи від оперативних співробітників Демократичної партії США напередодні президентських виборів. Прокуратура США заявила, що електронні листи були викрадені російською розвідкою та використовувалися в операції з втручання у вибори з боку Дональда Трампа. Серед інших документів, злитих WikiLeaks – дані про ядерну співпрацю між КНДР та М'янмою у 2000–х роках, а також про те, як Путін хотів використати Юлію Тимошенко на противагу Віктору Януковичу, після чого її й увʼязнили.

У 2013 році на екрани вийшов біографічний фільм "П'ята влада" про Джуліана Ассанжа з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Сюжет зосереджується навколо WikiLeaks та витоку секретної дипломатичної інформації США.

Водночас прихильники Ассанжа вважають його героєм, який викрив правопорушення американських військових в Іраку та Афганістані. З іншого боку, репутація Ассанжа заплямована звинуваченнями в зґвалтуванні та сексуальних домаганнях у Швеції, які він заперечує. Ордер на арешт Ассанжа за цими справами був виданий 2010 року у Швеції.

Еквадорсько-британський в'язень

Після оголошення у розшук Інтерполом у грудні 2010 року британська поліція заарештувала Ассанжа на території королівства. Після того як британський суд постановив, що Ассанжа можуть екстрадувати до Швеції у "сексуальних справах", Ассанж у 2012 році потрапив до посольства Еквадору у Британії, де отримав політичний притулок. Джуліан також побоювався, що Швеція видасть його Штатам у справі про публікацію витоку інформації.

В еквадорському посольстві засновник WikiLeaks залишався протягом майже семи років, і весь цей час його відносини з Еквадором дедалі погіршувалися. У 2019 році міністр закордонних справ Еквадору звинуватив Ассанжа у неналежній поведінці. Під цим малося на увазі катання на скейтборді та гру в футбол у посольстві, погане поводження та погрози персоналу посольства.

Ассанжа також відвідували зірки – зокрема, співачка Леді Гага та акторка Памела Андерсон.

У 2017 році уряд Швеції зняв звинувачення з Ассанжа, але ордер на його арешт у Великій Британії за те, що він не вийшов під заставу, все ще залишався чинним. У 2019 році Еквадор скасував притулок Джуліанові та дозволив британській поліції увійти до посольства, щоб заарештувати його.

Після від'їзду з посольства Ассанж був заарештований від імені США, які вимагали його екстрадиції. США хотіли висунути йому 18 звинувачень і звинуватили в заохоченні та допомозі Меннінг у викраденні військових даних. За цими справами Ассанжу загрожувало 175 років позбавлення волі (американські закони сумують терміни за різні правопорушення). Врешті справа завершилася угодою з Мін'юстом США та визволенням Ассанжа. WikiLeaks же тимчасово очолює ісландська журналістка Крістін Графнссон.



Стелла Ассанж у 2023 році на Web Summit у Португалії / Wikimedia

Що відомо про сім'ю Ассанжа Дружина Ассанжа Стелла – шведсько-іспанська юристка. Пара почала свої стосунки у 2015 році й нині має двох спільних дітей, Макса і Габріеля. Джуліан і Стелла одружилися у лондонській в'язниці Белмарш, де на той час утримували Ассанжа, у 2022 році. Весільну сукню Стелли створили дизайнери Вів'єн Вествуд і Андреас Кронталер. Дружина Ассанжа Стелла – шведсько-іспанська юристка. Пара почала свої стосунки у 2015 році й нині має двох спільних дітей, Макса і Габріеля. Джуліан і Стелла одружилися у лондонській в'язниці Белмарш, де на той час утримували Ассанжа, у 2022 році. Весільну сукню Стелли створили дизайнери Вів'єн Вествуд і Андреас Кронталер. Через наявність сім'ї Ассанж програв одну зі своїх апеляцій. Перше рішення, винесене британським судом, ґрунтувалося на тому, що суддя був занепокоєний психічним станом Ассанжа. При цьому захист не згадав, що підсудний має дружину та дітей, які його підтримують. Цим і скористалася американська сторона, щоб дискредитувати апеляцію.

Зв'язок із російською пропагандою

Незадовго до отримання політичного притулку у посольстві Еквадору у Великій Британії, бувши під арештом Ассанж дебютував як телеведучий на російському пропагандистському англомовному каналі RT. Він мав власне токшоу The World Tomorrow ("Світ завтра"), першим гостем якого став лідер ліванського ісламістського угруповання Хезболла Саїд Хасан Насралла.

Під час інтерв'ю Ассанж назвав співрозмовника "борцем за свободу".

Джуліан Ассанж підкреслював відсутність цензури з боку RT та був готовий до критики його взаємодії з російським телебаченням.

Мене звинуватять в тому, що я "ліг у постіль з Кремлем", я це передбачаю. Але забагато світових медіа негативно висвітлювали Wikileaks у 2010 році, через що я не можу співпрацювати з цими компаніями, але програма мені необхідна, щоби не почувати себе ізольовано під домашнім арештом в англійському селі,

– зазначав Ассанж.

За 12 років політичного притулку та ув'язнення Ассанжа геополітична ситуація у світі різко змінилася. У 2014 році путінська Росія вперше напала на Україну, захопивши Крим та окремі райони Луганщини та Донеччини.

У 2016 році президентом США став бізнесмен Дональд Трамп, згодом втративши посаду без другого терміну, а 2022 року Росія знову напала на Україну.

Яке місце обере Ассанж – вільний світ чи Росію – наразі складно сказати. Але на останній варіант натякає те, що саме Ассанж порадив попросити притулку в Росії Едварду Сноудену, американському програмісту, який передав журналістам інформацію про Агентство національної безпеки США та був оголошений у міжнародний розшук. У 2022 році, в розпал російської війни проти України, Сноуден отримав громадянство Росії.

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