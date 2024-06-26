Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка спровокувала розбіжності щодо свободи преси та національної безпеки.

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Звинувачення подали в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, американської співдружності в Тихому океані.

Справу Ассанжа закрито

Ассанж прибув до суду безпосередньо перед початком засідання, уникаючи запитань журналістів.

Суддя оголосила, що справу Ассанжа закрито і він може вийти із зали суду вільною людиною.

Суд врахував терміня, який засновник WikiLeaks уже відбув у в’язниці, і постановив, що подальшого тюремного терміну не потрібно.

Ассанж полетів до Канберри

Американська влада також відкликала свій запит про екстрадицію.

Острівна територія для угоди була обрана не випадково: Ассанж не хотів визнавати провину на континенті, крім того, острів Сайпан розташований недалеко (3200 км) від Австралії, куди тепер відправився засновник WikiLeaks.