Соглашение завершает многолетнюю судебную волокиту, которая спровоцировала разногласия относительно свободы прессы и национальной безопасности.

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Обвинение подали в среду утром в федеральном суде Сайпана, столицы Северных Марианских островов, американского содружества в Тихом океане.

Дело Ассанжа закрыто

Ассанж прибыл в суд непосредственно перед началом заседания, избегая вопросов журналистов.

Судья объявила, что дело Ассанжа закрыто и он может выйти из зала суда свободным человеком.

Суд учел срок, который основатель WikiLeaks уже отбыл в тюрьме, и постановил, что дальнейшего тюремного срока не требуется.

Ассанж улетел в Канберру

Американские власти также отозвали свой запрос об экстрадиции.

Островная территория для сделки была выбрана не случайно: Ассанж не хотел признавать вину на континенте, кроме того, остров Сайпан расположен недалеко (3200 км) от Австралии, куда теперь отправился основатель WikiLeaks.