Соответствующее решение вынес Апелляционный суд Англии и Уэльса. Таким образом удовлетворили апелляцию, которую подали представители Вашингтона.
Ранее Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства
Дело теперь передадут в низшую инстанцию
США обжаловали предварительное решение о запрете на экстрадицию. Оно принадлежит судье Центрального уголовного суда Лондона и вынесено 4 января 2021 года.
По мнению судьи Апелляционного суда Тимоти Холройда, США предоставит достаточно гарантий безопасности и условий содержания Ассанжа на территории Соединенных Штатов.
По предварительным данным, дело теперь будет возвращено в Вестминстерский суд. Решение защита основателя WikiLeaks может обжаловать.
Ранее Ассанжа лишили гражданства Эвадора
Отметим, что Ассанж уже находится под стражей с апреля 2019 года. Тогда он покинул посольство Эквадора – после того, как его лишили гражданства этой страны.
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Что известно об обвинениях против Ассанжа в США:
- Обвинения связаны с обнародованием WikiLeaks в 2010 году 500 тысяч секретных файлов.
- Они раскрывают детали военных операций в Афганистане и Ираке.
- Против Ассанжа было предъявлено 18 обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы.
- Ассанж и его защитники утверждают, что дело политически мотивированное.
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