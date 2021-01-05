Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его бывшего информатора Челси Мэннинг и экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соединенные Штаты обвиняют всех троих в шпионаже.

Их кандидатуры на премию выдвинула британская активистка и бывшая нобелевская лауреатка Мейрид Корриган. Об этом сообщает издание The Irish News.

К слову Британский суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Она направила письмо в Нобелевский комитет, в котором подчеркивает, что "жизнь, готовность к самопожертвованию и самоотверженность (номинированных – 24 канал) демонстрируют величие человеческого духа".

Челси Мэннинг, как американский солдат, базирующийся в Ираке, не могла согласиться с убийством иракских гражданских лиц. Джулиан Ассанж, как издатель, должен был выполнить свой долг и раскрыть факты иракской и афганской войн для общественности,

– убеждена Мейрид Корриган.

В отношении Эдварда Сноудена она убеждена, что тот не мог смолчать, когда узнал, что правительство его государства следит за своими гражданами и другими правительствами.

К слову, сама Мейрид Корриган была лауреаткой Нобелевской премии мира 1976 года, и теперь может выдвигать своих претендентов.

Что известно о Нобелевской премии мира?

Это одна из 6 Нобелевских премий. Сам Альфред Нобель завещал, что она должна присуждаться тому, кто сделает самый большой или лучший вклад в дружеские отношения между нациями, в отмену или сокращение армий, и тому подобное.

Коротко о трех претендентах: