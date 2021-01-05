Знаменитых шпионов Сноудена и Ассанжа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его бывшего информатора Челси Мэннинг и экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соединенные Штаты обвиняют всех троих в шпионаже.
Их кандидатуры на премию выдвинула британская активистка и бывшая нобелевская лауреатка Мейрид Корриган. Об этом сообщает издание The Irish News.
К слову Британский суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США
Она направила письмо в Нобелевский комитет, в котором подчеркивает, что "жизнь, готовность к самопожертвованию и самоотверженность (номинированных – 24 канал) демонстрируют величие человеческого духа".
Челси Мэннинг, как американский солдат, базирующийся в Ираке, не могла согласиться с убийством иракских гражданских лиц. Джулиан Ассанж, как издатель, должен был выполнить свой долг и раскрыть факты иракской и афганской войн для общественности,
– убеждена Мейрид Корриган.
В отношении Эдварда Сноудена она убеждена, что тот не мог смолчать, когда узнал, что правительство его государства следит за своими гражданами и другими правительствами.
К слову, сама Мейрид Корриган была лауреаткой Нобелевской премии мира 1976 года, и теперь может выдвигать своих претендентов.
Что известно о Нобелевской премии мира?
Это одна из 6 Нобелевских премий. Сам Альфред Нобель завещал, что она должна присуждаться тому, кто сделает самый большой или лучший вклад в дружеские отношения между нациями, в отмену или сокращение армий, и тому подобное.
Коротко о трех претендентах:
- Джулиан Ассанж – журналист и основатель портала WikiLeaks родом из Австралии. Известен благодаря публикациям о шпионских скандалах и военных преступлениях. Едва ли не самым скандальным было видео, опубликованное в 2010 году, где американские бомбардировщики расстреливали мирных жителей Багдада.
- Челси Мэннинг – бывшая американская военная Брэдли Мэннинг, которая сменила пол и имя. Ее обвиняют в передаче скандального видео с бомбардировкой Ассанжу.
- Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира.
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