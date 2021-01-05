Знаменитих шпигунів Сноудена й Ассанжа висунули на Нобелівську премію миру
Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, його колишнього інформатора Челсі Меннінг й ексспівробітника Агентства нацбезпеки США Едварда Сноудена висунули на Нобелівську премію миру. Сполучені Штати звинувачують усіх трьох у шпигунстві.
Їхні кандидатури на премію висунула британська активістка й колишня нобелівська лауреатка Мейрід Корріган. Про це повідомляє видання The Irish News.
До слова Британський суд відмовив в екстрадиції Ассанжа до США
Вона надіслала листа Нобелівському комітету, в якому наголошує, що "життя, готовність до самопожертви й самовідданість (номінованих – 24 канал) демонструють велич людського духу".
Челсі Меннінг, як американський солдат, що базується в Іраку, не могла погодитися з вбивством іракських цивільних осіб. Джуліан Ассанж, як видавець, повинен був виконати свій обов'язок і розкрити факти іракської та афганської воєн для громадськості,
– переконана Мейрід Корріган.
Щодо Едварда Сноудена вона переконана, що той не міг змовчати, коли дізнався, що уряд його держави стежить за своїми громадянами й іншими урядами.
До слова, сама Мейрід Корріган була лауреаткою Нобелівської премії миру 1976 року, тож тепер може висувати своїх претендентів.
Що відомо про Нобелівську премію миру?
Це одна з 6 нобелівських премій. Сам Альфред Нобель заповідав, що вона повинна присуджуватися тому, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями, у скасування або скорочення армій, тощо.
Коротко про трьох претендентів:
- Джуліан Ассанж – журналіст і засновник порталу WikiLeaks родом з Австралії. Відомий завдяки публікаціям про шпигунські скандали й військові злочини. Чи не найскандальнішим було відео, опубліковане у 2010 році, де американські бомбардувальники розстрілювали мирних жителів Багдаду.
- Челсі Меннінг – колишня американська військова на ім'я Бредлі Меннінг, яка змінила стать та ім'я. Її звинувачують у передачі скандального відео з бомбардуванням Ассанжу.
- Едвард Сноуден – колишній співробітник ЦРУ й Агентства нацбезпеки США. У 2013 році він передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.
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