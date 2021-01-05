Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, його колишнього інформатора Челсі Меннінг й ексспівробітника Агентства нацбезпеки США Едварда Сноудена висунули на Нобелівську премію миру. Сполучені Штати звинувачують усіх трьох у шпигунстві.

Їхні кандидатури на премію висунула британська активістка й колишня нобелівська лауреатка Мейрід Корріган. Про це повідомляє видання The Irish News.

До слова Британський суд відмовив в екстрадиції Ассанжа до США

Вона надіслала листа Нобелівському комітету, в якому наголошує, що "життя, готовність до самопожертви й самовідданість (номінованих – 24 канал) демонструють велич людського духу".

Челсі Меннінг, як американський солдат, що базується в Іраку, не могла погодитися з вбивством іракських цивільних осіб. Джуліан Ассанж, як видавець, повинен був виконати свій обов'язок і розкрити факти іракської та афганської воєн для громадськості,

– переконана Мейрід Корріган.

Щодо Едварда Сноудена вона переконана, що той не міг змовчати, коли дізнався, що уряд його держави стежить за своїми громадянами й іншими урядами.

До слова, сама Мейрід Корріган була лауреаткою Нобелівської премії миру 1976 року, тож тепер може висувати своїх претендентів.

Що відомо про Нобелівську премію миру?

Це одна з 6 нобелівських премій. Сам Альфред Нобель заповідав, що вона повинна присуджуватися тому, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями, у скасування або скорочення армій, тощо.

Коротко про трьох претендентів: