Британський суд відмовив в екстрадиції Ассанжа до США
Суд Лондона 4 січня вирішив відмовити владі США в екстрадиції журналіста Джуліана Ассанжа. Суддя Ванесса Барайтцер заявила про побоювання, що після екстрадиції засновник порталу WikiLeaks може накласти на себе руки.
Натомість уряд США заявив, що оскаржуватиме це рішення. У Сполучених Штатах журналісту загрожує до 175 років за ґратами, повідомляє Sky News.
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Суддя постановила залишити Джуліана Ассанжа під вартою, поки суд розглядатиме апеляцію з боку Сполучених Штатів на рішення про відмову в екстрадиції.
США стверджують, що журналіст вступив у змову з аналітиком військової розвідки Челсі Меннінгемом, щоб зламати зашифрований пароль секретного комп'ютера Пентагону. Сам Ассанж ці звинувачення відкидає.
Водночас його захисники стверджують, що той виконував обов'язки журналіста, а відтак має право на захист за першою поправкою про свободу преси.
Коротко про справу Джуліана Ассанжа:
- Джуліан Ассанж – журналіст і засновник порталу WikiLeaks родом з Австралії. Він став відомим завдяки публікаціям про шпигунські скандали й військові злочини.
- Зокрема, чи не найскандальнішим було відео, опубліковане у 2010 році, де американські бомбардувальники розстрілювали мирних жителів Багдаду, зокрема й журналістів.
- У США Джуліану Ассанжу закидають шпигунство й публікацію імен секретних джерел розвідки. До слова, йому також закидають співпрацю з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, де у 2012 році вийшла серія його інтерв'ю.
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