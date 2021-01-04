Суд Лондона 4 січня вирішив відмовити владі США в екстрадиції журналіста Джуліана Ассанжа. Суддя Ванесса Барайтцер заявила про побоювання, що після екстрадиції засновник порталу WikiLeaks може накласти на себе руки.

Натомість уряд США заявив, що оскаржуватиме це рішення. У Сполучених Штатах журналісту загрожує до 175 років за ґратами, повідомляє Sky News.

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Суддя постановила залишити Джуліана Ассанжа під вартою, поки суд розглядатиме апеляцію з боку Сполучених Штатів на рішення про відмову в екстрадиції.

США стверджують, що журналіст вступив у змову з аналітиком військової розвідки Челсі Меннінгемом, щоб зламати зашифрований пароль секретного комп'ютера Пентагону. Сам Ассанж ці звинувачення відкидає.

Водночас його захисники стверджують, що той виконував обов'язки журналіста, а відтак має право на захист за першою поправкою про свободу преси.

Коротко про справу Джуліана Ассанжа: