Суд Лондона 4 января решил отказать властям США в экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа. Судья Ванесса Барайтцер заявила об опасениях, что после экстрадиции основатель портала WikiLeaks может покончить с собой.

Зато правительство США заявило, что будет оспаривать это решение. В Соединенных Штатах журналисту грозит до 175 лет за решеткой, сообщает Sky News.

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Судья постановила оставить Джулиана Ассанжа под стражей, пока суд будет рассматривать апелляцию со стороны Соединенных Штатов на решение об отказе в экстрадиции.

США утверждают, что журналист вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Меннbнгемом, чтобы взломать зашифрованный пароль секретного компьютера Пентагона. Сам Ассанж эти обвинения отвергает.

В то же время его защитники утверждают, что тот исполнял обязанности журналиста, а затем имеет право на защиту по первой поправке о свободе прессы.

Кратко о деле Джулиана Ассанжа: