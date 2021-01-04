Британский суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США
Суд Лондона 4 января решил отказать властям США в экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа. Судья Ванесса Барайтцер заявила об опасениях, что после экстрадиции основатель портала WikiLeaks может покончить с собой.
Зато правительство США заявило, что будет оспаривать это решение. В Соединенных Штатах журналисту грозит до 175 лет за решеткой, сообщает Sky News.
К слову Дело против скандального Ассанжа закрыли в Швеции: в чем его подозревали
Судья постановила оставить Джулиана Ассанжа под стражей, пока суд будет рассматривать апелляцию со стороны Соединенных Штатов на решение об отказе в экстрадиции.
США утверждают, что журналист вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Меннbнгемом, чтобы взломать зашифрованный пароль секретного компьютера Пентагона. Сам Ассанж эти обвинения отвергает.
В то же время его защитники утверждают, что тот исполнял обязанности журналиста, а затем имеет право на защиту по первой поправке о свободе прессы.
Кратко о деле Джулиана Ассанжа:
- Джулиан Ассанж – журналист и основатель портала WikiLeaks родом из Австралии. Он стал известен благодаря публикациям о шпионских скандалах и военных преступлениях.
- В частности, едва ли не самым скандальным было видео, опубликованное в 2010 году, где американские бомбардировщики расстреливали мирных жителей Багдада, в том числе и журналистов.
- В США Джулиану Ассанжу вменяют шпионаж и публикацию имен секретных источников разведки. К слову, ему также вменяют сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, где в 2012 году вышла серия его интервью.
Поделиться новостью