Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Англії та Уельса. Таким чином, задовольнили апеляцію, яку подали представники Вашингтона.

Раніше Еквадор позбавив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа громадянства

Справу тепер передадуть до нижчої інстанції

США оскаржували попереднє рішення про заборону на екстрадицію. Воно належить судді Центрального кримінального суду Лондона і ухвалене 4 січня 2021 року.

На думку судді Апеляційного суду Тімоті Холройда, США надати достатньо гарантій щодо безпеки та умов утримання Ассанжа на території Сполучених Штатів.

За попередніми даними, справу тепер повернуть у Вестмінстерський суд. Рішення захист засновника WikiLeaks може оскаржити.

Новина доповнюється...