Австралієць отримав еквадорське громадянство ще у 2018 році. Цьому всіляко сприяв уряд експрезидента Леніна Морено.
Раніше Засновника WikiLeaks залишили під вартою у в'язниці суворого режиму
Ассанжа позбавили еквадорського громадянства
Позов з вимогою позбавити Ассанжа громадянства подав міністр закордонних справ Еквадору. У рішення суду вказано, що процес натуралізації було проведено з багатьма порушеннями.
Зокрема еквадорська влада повідомила, що в офіційному листі засновника WikiLeaks у 2018 році були виявлені:
- численні невідповідності;
- підроблені підписи;
- можливі зміни документів;
- несплачені збори.
Що таке натуралізаціяПроцес надання іноземцю громадянства країни уповноваженими органами. Процес може відбуватися за спеціальним законом, або за заявою, яку подала особа.
Слухання у справі тривало 20 хвилин без участі самого Ассанжа. Його адвокат заявив, судове рішення було ухвалено без дотримання необхідної правової процедури. До того ж на момент засідання австралієць перебував у в'язниці, тому не міг бути присутній під час розгляду справи.
За словами правозахисника, сторона захисту збирається подавати скаргу. І вже готує апеляцію з проханням пояснити причину такого рішення.
Водночас у МЗС Еквадору наголосили: суд діяв прозоро і правильно, з дотриманням всіх необхідних процедур.
Справа Джуліана Ассанжа: що варто знати
- Журналіст Джуліан Ассанж у 2006 році заснував міжнародну організація WikiLeaks, яка займається витоками таємної інформації. Згодом її публікують на власному сайті. Автори інтернет-порталу завжди залишають анонімними свої джерела.
- Ассанж став відомим завдяки публікаціям про шпигунські скандали й військові злочини. Чи не найскандальнішим було відео, опубліковане у 2010 році, де американські бомбардувальники розстрілювали мирних жителів Багдаду.
- У 2019 році його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні на вимогу Сполучених Штатів. У США Ассанжу закидають шпигунство й публікацію імен секретних джерел розвідки. Йому загрожує до 175 років за ґратами.