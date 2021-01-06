Суд Лондона ухвалив рішення залишити під вартою засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Тепер чоловік залишиться у в'язниці суворого режиму до розгляду апеляції США у справі про екстрадицію.

Таке рішення суду пов'язано з тим, що є велика ймовірність втечі Ассанжа. Про це повідомляє AP

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Суддя Ванесса Барайцер заявила, що Ассанж може порушити умови звільнення і втече до наступного засідання суду. Зауважимо, що 4 січня уряду США відмовили в екстрадиції Ассанжа через його психологічний стан.

На думку суду, 49-річний австралієць, швидше за все, накладе на себе руки, якщо буде поміщений у в'язницю суворого режиму в США. Зауважимо, що у Штатах журналісту загрожує до 175 років за ґратами.

Що відомо про справу Джуліана Ассанжа