Засновника WikiLeaks залишили під вартою у в'язниці суворого режиму
Суд Лондона ухвалив рішення залишити під вартою засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Тепер чоловік залишиться у в'язниці суворого режиму до розгляду апеляції США у справі про екстрадицію.
Таке рішення суду пов'язано з тим, що є велика ймовірність втечі Ассанжа. Про це повідомляє AP
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Суддя Ванесса Барайцер заявила, що Ассанж може порушити умови звільнення і втече до наступного засідання суду. Зауважимо, що 4 січня уряду США відмовили в екстрадиції Ассанжа через його психологічний стан.
На думку суду, 49-річний австралієць, швидше за все, накладе на себе руки, якщо буде поміщений у в'язницю суворого режиму в США. Зауважимо, що у Штатах журналісту загрожує до 175 років за ґратами.
Що відомо про справу Джуліана Ассанжа
- Джуліан Ассанж – журналіст і засновник порталу WikiLeaks родом з Австралії. Він став відомим завдяки публікаціям про шпигунські скандали й військові злочини.
- Зокрема, чи не найскандальнішим було відео, опубліковане у 2010 році, де американські бомбардувальники розстрілювали мирних жителів Багдаду, зокрема й журналістів.
- У США Джуліану Ассанжу закидають шпигунство й публікацію імен секретних джерел розвідки. До слова, йому також закидають співпрацю з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, де у 2012 році вийшла серія його інтерв'ю.
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