Основателя WikiLeaks оставили под стражей в тюрьме строгого режима
Суд Лондона принял решение оставить под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь мужчина останется в тюрьме строгого режима до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.
Такое решение суда связано с тем, что есть большая вероятность побега Ассанжа. Об этом сообщает AP.
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Судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанж может нарушить условия освобождения и сбежит до следующего заседания суда. Заметим, что 4 января правительству США отказали в экстрадиции Ассанжа из-за его психологического состояния.
По мнению суда, 49-летний австралиец, скорее всего, наложит на себя руки, если будет помещен в тюрьму строгого режима в США. Заметим, что в Штатах журналисту грозит до 175 лет за решеткой.
Что известно о деле Джулиана Ассанжа
- Джулиан Ассанж – журналист и основатель портала WikiLeaks родом из Австралии. Он стал известен благодаря публикациям о шпионских скандалах и военных преступлениях.
- В частности, едва ли не самым скандальным было видео, опубликованное в 2010 году, на котором американские бомбардировщики расстреливали мирных жителей Багдада, в том числе и журналистов.
- В США Джулиану Ассанжу вменяют шпионаж и публикацию имен секретных источников разведки. К слову, ему также вменяют сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, где в 2012 году вышла серия его интервью.
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