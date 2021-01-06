Суд Лондона принял решение оставить под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь мужчина останется в тюрьме строгого режима до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.

Такое решение суда связано с тем, что есть большая вероятность побега Ассанжа. Об этом сообщает AP.

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Судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанж может нарушить условия освобождения и сбежит до следующего заседания суда. Заметим, что 4 января правительству США отказали в экстрадиции Ассанжа из-за его психологического состояния.

По мнению суда, 49-летний австралиец, скорее всего, наложит на себя руки, если будет помещен в тюрьму строгого режима в США. Заметим, что в Штатах журналисту грозит до 175 лет за решеткой.

Что известно о деле Джулиана Ассанжа