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      Ассанжа арештували у Лондоні: що відомо про кімнату, де він провів майже 7 років

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      Джуліан Ассанж арештований - огляд кімнати, де він жив 7 років
      Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні / Колаж 24 каналу

      Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був арештований у Лондоні на вимогу США. Еквадор позбавив його притулку на території свого посольства.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів. У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.

      У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховувався у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

      На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Вдень 11 квітня поліція Лондона арештувала його у будівлі дипустанови.

      Читайте також: Президент Еквадору та Манафорт обговорювали варіанти видачі Ассанжа США, – The New York Times

      Приводом для затримання стало нібито порушення Ассанжем умов звільнення під заставу у 2012-му.

      Пізніше у Скотленд-Ярді уточнили, що Ассанжа арештували на вимогу США, а влада Еквадору дозволила британським правоохоронцям увійти на територію посольства.

      Мережу уже облетіло відео, як поліцейські буквально виносять журналіста з будівлі.

      Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео

      Що відомо про кімнату Ассанжа на території посольства Еквадору?

      Нерухомість 24 зібрала інформацію про помешкання Джуліана Ассанжа на території посольства Еквадору у Лондоні, в якому він безперервно провів майже 7 років.

      Засновник WikiLeaks попросив притулку у посольстві у червні 2012. Журналіст BBC, який побував у нього в гостях через кілька місяців після цього, згадував, що це була середня за величиною кімната з перегородкою, за якою було ліжко. На стінах приміщення були розвішані блокнотні аркуші із записами.

      Заради потреб Ассанжа в одному з приміщень поспіхом обладнали душ.

      Головними предметами інтер'єру для австралійського журналіста стали бігова доріжка та ультрафіолетова лампа для засмаги, яка заміняла йому перебування на сонці, писало DW у червні 2017-го.

      У кімнаті площею приблизно 20 метрів квадратних разом з Ассанжем жив кіт. Домашнього улюбленця засновнику WikiLeaks подарували його діти.

      Ассанж Джуліан Ассанж кіт
      Разом з Ассанжем у посольстві Еквадору у Лондоні жив кіт//Фото: Getty images

      Свого часу працівники посольства пригрозили відправити кота у притулок через те, що Ассанж недостатньо добре за ним прибирав.

      У кота на прізивсько Мічі  є навіть власний акаунт у Twitter, де він відомий за нікнеймом EmbassyCat.

      Балкон, з якого виступав журналіст, перебуваючи на території посольства, теж став доволі впізнаваним.

      Джуліан Ассанж посольство балкон Еквадор
      Балкон, з якого виступав Джуліан Ассанж у посольстві Еквадору у Лондоні

      Ассанжа у посольстві навідувало чимало знаменитостей. Частою гостею у нього була відома американська акторка та модель Памела Андерсон.

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      Теги: Великобританія Новини політики Лондон Еквадор Джуліан Ассанж Новини нерухомості світу Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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