18:27
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет

      230 Читати новину українською
      Джулиан Ассанж арестован - обзор комнаты, где он жил 7 лет
      Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне / Коллаж 24 каналу

      Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по требованию США. Эквадор лишил его убежища на территории своего посольства.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

      В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольму. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

      На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел 7 лет. Днем 11 апреля полиция Лондона арестовала его в здании диппредставительства.

      Читайте также: Президент Эквадора и Манафорт обсуждали варианты выдачи Ассанжа США, – The New York Times

      Поводом для задержания стало якобы нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012-м.

      Позже в Скотлан-Ярде уточнили, что Ассанжа арестовали по требованию США, а власти Эквадора позволили британским правоохранителям войти на территорию посольства.

      Сеть уже облетело видео, как полицейские буквально выносят журналиста из здания.

      Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео

      Что известно о комнате Ассанжа на территории посольства Эквадора?

      Недвижимость 24 собрала информацию о жилище Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне, в котором он непрерывно провел 7 лет.

      Основатель WikiLeaks попросил убежища в посольстве в июне 2012 года. Журналист BBC, побывавший у него в гостях через несколько месяцев после этого, вспоминал, что это была средняя по величине комната с перегородкой, за которой была кровать. На стенах помещения были развешаны блокнотные листы с записями.

      Для нужд Ассанжа в одном из помещений спешно оборудовали душ.

      Главными предметами интерьера для австралийского журналиста стали беговая дорожка и ультрафиолетовая лампа для загара, которая заменяла ему пребывание на солнце, писало DW в июне 2017 года.

      В комнате площадью около 20 квадратных метров вместе с Ассанжем жил кот. Домашнего любимца основателю WikiLeaks подарили его дети.

      Ассанж Джуліан Ассанж кіт
      Вместе с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне жил кот // Фото: Getty images

      В свое время работники посольства пригрозили отправить кота в приют из-за того, что Ассанж недостаточно хорошо за ним убирал.

      У кота по кличке Мичи есть даже собственный аккаунт в Twitter, где он известен по никнейму EmbassyCat.

      Балкон, с которого выступал журналист, находясь на территории посольства, тоже стал довольно узнаваемым.

      Джуліан Ассанж посольство балкон Еквадор
      Балкон, с которого выступал Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне

      Ассанжа в посольстве посещали многие знаменитости. Частой гостьей у него была известная американская актриса и модель Памела Андерсон.

      Читайте также: Джефф Безос и его недвижимость: что известно об имениях самого богатого человека в мире

      blog_ava
      Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
      сегодня
      331073
      Теги: Новости политики Лондон Эквадор Джулиан Ассанж Великобритания Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 17:54 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 19150
      Дебаты и выборы: почему из-за них мы забыли о главном
      сегодня , 17:30 Дебаты и выборы: почему из-за них мы забыли о главном
      Павло Казарін 110
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 апреля , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет
      сегодня , 17:18 Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет
      230
      Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?
      сегодня , 17:00 Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?
      Олексій Чибісов 297
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       8 апреля , 13:02
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Дизайн маленькой кухни: 5 советов, как увеличить пространство
       5 февраля , 16:01
      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
       21 марта , 14:01
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
       29 апреля , 11:33
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук