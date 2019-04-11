Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по требованию США. Эквадор лишил его убежища на территории своего посольства.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров. В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.



В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольму. С тех пор основатель WikiLeaks скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне.

На территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж провел 7 лет. Днем 11 апреля полиция Лондона арестовала его в здании диппредставительства.

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Поводом для задержания стало якобы нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012-м.

Позже в Скотлан-Ярде уточнили, что Ассанжа арестовали по требованию США, а власти Эквадора позволили британским правоохранителям войти на территорию посольства.

Сеть уже облетело видео, как полицейские буквально выносят журналиста из здания.

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне: смотрите видео

Что известно о комнате Ассанжа на территории посольства Эквадора?

Недвижимость 24 собрала информацию о жилище Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне, в котором он непрерывно провел 7 лет.

Основатель WikiLeaks попросил убежища в посольстве в июне 2012 года. Журналист BBC, побывавший у него в гостях через несколько месяцев после этого, вспоминал, что это была средняя по величине комната с перегородкой, за которой была кровать. На стенах помещения были развешаны блокнотные листы с записями.

Для нужд Ассанжа в одном из помещений спешно оборудовали душ.

Главными предметами интерьера для австралийского журналиста стали беговая дорожка и ультрафиолетовая лампа для загара, которая заменяла ему пребывание на солнце, писало DW в июне 2017 года.

В комнате площадью около 20 квадратных метров вместе с Ассанжем жил кот. Домашнего любимца основателю WikiLeaks подарили его дети.



Вместе с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне жил кот // Фото: Getty images

В свое время работники посольства пригрозили отправить кота в приют из-за того, что Ассанж недостаточно хорошо за ним убирал.

У кота по кличке Мичи есть даже собственный аккаунт в Twitter, где он известен по никнейму EmbassyCat.

Балкон, с которого выступал журналист, находясь на территории посольства, тоже стал довольно узнаваемым.



Балкон, с которого выступал Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне

Ассанжа в посольстве посещали многие знаменитости. Частой гостьей у него была известная американская актриса и модель Памела Андерсон.

Here's what we know about Pamela Anderson and Julian Assange's rumored romance https://t.co/9ZknHo25fc pic.twitter.com/PpJaElnYjh — Rolling Stone (@RollingStone) 7 квітня 2017 р.

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