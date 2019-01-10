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      Джефф Безос и его недвижимость: что известно об имениях самого богатого человека мира

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      Джефф Безос и его недвижимость: список имений Джеффа Безоса
      Что известно о недвижимости Джеффа Безоса / Коллаж 24 канала

      Компания Amazon признана самой дорогой в мире, а ее основатель Джефф Безос – снова стал самым богатым человеком планеты.

      По оценкам Bloomberg, стоимость Amazon по состоянию на начало 2019-го года оценивается в заоблачные 797 миллиардов долларов, а ее основатель Джефф Безос в который раз наслаждается титулом самого богатого человека планеты.

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      Портал Land Report отмечает, что 55-летний миллиардер входит в топ-30 крупнейших владельцев недвижимости в США.

      Как пишет Business Insider, основатель Amazon и его семья владеют не менее 6 крупными объектами недвижимого имущества в США.

      9 января 2019-го стало известно, что Джефф Безос и его жена Маккензи разводятся после 25 лет брака.

      Американские СМИ уже предполагают, как пара будет делить нажитое за десятилетие общее имущество, в том числе и недвижимость.

      24 канал выяснил, что известно о роскошных домах семьи Джеффа Безоса.

      1. Особняк в Медине, штат Вашингтон

      В пригороде Сиэтла Безос владеет двумя особняками площадью 5,3 акров. По данным Wall Street Journal, он за эту недвижимость в 1998 году он заплатил 10 миллионов долларов.

      В первом доме на площади примерно 2000 квадратных метров имеются пять спален и четыре ванные комнаты.

      В другом особняке площадью 771 квадратный метр также пять спален и четыре ванные комнаты.

      Безос нерухомість Медіна Вашингтон
      Имения Джеффа Безоса в Медине

      Они оба расположены на побережье озера Вашингтон. В 2010 году на реконструкцию поместья потратили 28 миллионов долларов.

      Сами здания спрятаны от камер папарацци и глаз прохожих за высокими заборами.

      Джефф Безос нерухомість Медіна Вашингтон
      Дома Безоса прячутся за высокими заборами

      2. Недвижимость в Беверли-Хиллз

      По данным американских СМИ, особняк в испанском стиле Безос приобрел в 2007 году за почти 25 миллионов долларов.

      Dream Homes Magazine пишет, что в доме находится 7 спален и столько же ванных, а еще там есть роскошная оранжерея, освещенный теннисный корт, огромный бассейн, четыре фонтана и гараж на шесть машин.

      Безос нерухомість Беверлі-Гіллз
      Имение Безоса в Беверли-Хиллз

      В 2017-м неподалеку от первого Безос стал владельцем еще одного имения по соседству с голливудскими звездами в Беверли-Хиллз.

      За 13 миллионов долларов он приобрел довольно скромный дом с четырьмя ванными комнатами.

      нерухомість безос каліфорнія
      Земельный участок Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз

      3. Ранчо в Техасе

      Детство будущего миллиардера прошло на ферме бабушки с дедушкой в Техасе в городе Ван Хорн.

      Повзрослев и достаточно заработав, Безос решил приобрести земельный участок вокруг него площадью 30 тысяч акров.

      Безос ранчо Техас
      Ранчо Безоса в Техасе

      Именно недалеко от ранчо в Техасе, где основатель Amazon провел детские годы, он решил разместить одну из баз собственной частной космической компании Blue Origin.

      Blue Origin Безос Техас
      Ракета частной космической компании Blue Origin Джефф Безос

      4. Недвижимость в Вашингтоне

      Бывший текстильный музей в районе Калорама в столице США семья Безоса приобрела в 2016 году за 23 миллиона долларов.

      Здание площадью 2500 квадратных метров было построено более века назад – в 1912 году.

      Безос нерухомість Вашингтон
      Квартиры семьи Безоса в Вашингтоне

      Этот район Вашингтона известен тем, что недвижимость здесь любят скупать первые лица США. Так, у семьи Обамы неподалеку дом стоимостью 5,3 миллиона долларов. А дочь нынешнего президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером также недавно поселились на той же улице, что и Безос.

      5. Пентхаусы на Манхэттене

      Еще в 1999 году Джефф Безос купил три пары элитных апартаментов в здании по адресу Сентрал-Парк-Уэст, 25 в верхней западной части Нью-Йорка. Их он приобрел у бывшего главы Sony Music Томми Моттолы. За эту недвижимость Безос тогда отдал 7,65 миллиона долларов.

      В историческом 32-этажном здании в стиле ар-деко, которое было построено в 1931 году, есть консьерж, пассажирский лифт и три отдельных входа.

      Безос нерухомість Нью-Йорк Манхеттен
      Здание, в котором расположены апартаменты Безоса в Нью-Йорке

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      Теги: Техно Новости США Елитная недвижемость Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Нью-Йорк Amazon
      Источник: 24 канал
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