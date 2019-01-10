Джефф Безос и его недвижимость: что известно об имениях самого богатого человека мира

Компания Amazon признана самой дорогой в мире, а ее основатель Джефф Безос – снова стал самым богатым человеком планеты.

По оценкам Bloomberg, стоимость Amazon по состоянию на начало 2019-го года оценивается в заоблачные 797 миллиардов долларов, а ее основатель Джефф Безос в который раз наслаждается титулом самого богатого человека планеты.

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Портал Land Report отмечает, что 55-летний миллиардер входит в топ-30 крупнейших владельцев недвижимости в США.

Как пишет Business Insider, основатель Amazon и его семья владеют не менее 6 крупными объектами недвижимого имущества в США.

9 января 2019-го стало известно, что Джефф Безос и его жена Маккензи разводятся после 25 лет брака.

Американские СМИ уже предполагают, как пара будет делить нажитое за десятилетие общее имущество, в том числе и недвижимость.

24 канал выяснил, что известно о роскошных домах семьи Джеффа Безоса.

1. Особняк в Медине, штат Вашингтон

В пригороде Сиэтла Безос владеет двумя особняками площадью 5,3 акров. По данным Wall Street Journal, он за эту недвижимость в 1998 году он заплатил 10 миллионов долларов.

В первом доме на площади примерно 2000 квадратных метров имеются пять спален и четыре ванные комнаты.

В другом особняке площадью 771 квадратный метр также пять спален и четыре ванные комнаты.



Имения Джеффа Безоса в Медине

Они оба расположены на побережье озера Вашингтон. В 2010 году на реконструкцию поместья потратили 28 миллионов долларов.

Сами здания спрятаны от камер папарацци и глаз прохожих за высокими заборами.



Дома Безоса прячутся за высокими заборами

2. Недвижимость в Беверли-Хиллз

По данным американских СМИ, особняк в испанском стиле Безос приобрел в 2007 году за почти 25 миллионов долларов.

Dream Homes Magazine пишет, что в доме находится 7 спален и столько же ванных, а еще там есть роскошная оранжерея, освещенный теннисный корт, огромный бассейн, четыре фонтана и гараж на шесть машин.



Имение Безоса в Беверли-Хиллз

В 2017-м неподалеку от первого Безос стал владельцем еще одного имения по соседству с голливудскими звездами в Беверли-Хиллз.

За 13 миллионов долларов он приобрел довольно скромный дом с четырьмя ванными комнатами.



Земельный участок Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз

3. Ранчо в Техасе

Детство будущего миллиардера прошло на ферме бабушки с дедушкой в Техасе в городе Ван Хорн.

Повзрослев и достаточно заработав, Безос решил приобрести земельный участок вокруг него площадью 30 тысяч акров.



Ранчо Безоса в Техасе

Именно недалеко от ранчо в Техасе, где основатель Amazon провел детские годы, он решил разместить одну из баз собственной частной космической компании Blue Origin.



Ракета частной космической компании Blue Origin Джефф Безос

4. Недвижимость в Вашингтоне

Бывший текстильный музей в районе Калорама в столице США семья Безоса приобрела в 2016 году за 23 миллиона долларов.

Здание площадью 2500 квадратных метров было построено более века назад – в 1912 году.



Квартиры семьи Безоса в Вашингтоне

Этот район Вашингтона известен тем, что недвижимость здесь любят скупать первые лица США. Так, у семьи Обамы неподалеку дом стоимостью 5,3 миллиона долларов. А дочь нынешнего президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером также недавно поселились на той же улице, что и Безос.

5. Пентхаусы на Манхэттене

Еще в 1999 году Джефф Безос купил три пары элитных апартаментов в здании по адресу Сентрал-Парк-Уэст, 25 в верхней западной части Нью-Йорка. Их он приобрел у бывшего главы Sony Music Томми Моттолы. За эту недвижимость Безос тогда отдал 7,65 миллиона долларов.

В историческом 32-этажном здании в стиле ар-деко, которое было построено в 1931 году, есть консьерж, пассажирский лифт и три отдельных входа.



Здание, в котором расположены апартаменты Безоса в Нью-Йорке