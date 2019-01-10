Джефф Безос і його нерухомість: що відомо про маєтки найзаможнішої людини світу

Компанія Amazon визнана найдорожчою у світі, а її засновник Джефф Безос – знову став найбагатшою людиною планети.

За оцінками Bloomberg, вартість Amazon станом на початок 2019-го року оцінюють у захмарних 797 мільярдів доларів, а її засновник Джефф Безос вкотре насолоджується титулом найбагатшої людини планети.

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Портал Land Report зазначає, що 55-річний мільярдер входить у топ-30 найбільших власників нерухомості у США.

Як пише Business Insider, засновник Amazon та його сім'я володіють щонайменше 6 великими об'єктами нерухомого майна у США.

9 січня 2019-го стало відомо, що Джефф Безос та його дружина Маккензі розлучаються після 25 років шлюбу.

Американські ЗМІ уже припускають, як пара ділитиме нажите за десятиліття спільне майно, зокрема, й нерухомість.

24 канал з'ясував, що відомо про розкішні домівки родини Джеффа Безоса.

1. Особняк у Медіні, штат Вашингтон

У передмісті Сіетла Безос володіє двома особняками площею 5,3 акрів. За даними Wall Street Journal, він за цю нерухомість в 1998 році він заплатив 10 мільйонів доларів.

У першому будинку на площі приблизно 2000 квадратних метрів є п'ять спалень і чотири ванні кімнати.

В іншому особняку площею 771 квадратний метр також є п'ять спалень і чотири ванні кімнати.



Маєтки Джеффа Безоса у Медіні

Вони обидва розташовані на узбережжі озера Вашингтон. У 2010 році на реконструкцію маєтку витратили 28 мільйонів доларів.

Самі будівлі заховані від камер папараці та очей перехожих за високими парканами.



Особняки Безоса ховаються за високими парканами

2. Нерухомість в Беверлі-Гіллз

За даними американських ЗМІ, особняк в іспанському стилі Безос придбав у 2007 році за майже 25 мільйонів доларів.

Dream Homes Magazine пише, що в будинку міститься 7 спалень та стільки ж ванних, а ще там є розкішна оранжерея, освітлений тенісний корт, величезний басейн, чотири фонтани і гараж на шість машин.



Маєток Безоса у Беверлі-Гіллз

У 2017-му неподалік від першого Безос став власником ще одного маєтку по сусідству з голлівудськими зірками у Беверлі-Гіллз.

За 13 мільйонів доларів він придбав досить скромний будинок з чотирма ванними кімнатами.



Земельна ділянка Джеффа Безоса у Беверлі-Гіллз

3. Ранчо у Техасі

Дитинство майбутнього мільярдера минуло на фермі бабусі з дідусем у Техасі у місті Ван-Горн.

Подорослішавши і достатньо заробивши, Безос вирішив придбати земельну ділянку довкола нього площею 30 тисяч акрів.



Ранчо Безоса у Техасі

Саме неподалік від ранчо у Техасі, де засновник Amazon провів дитячі роки, він вирішив розмістити одну з баз власної приватної космічної компанії Blue Origin.



Ракета приватної космічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса

4. Нерухомість у Вашингтоні

Колишній текстильний музей в районі Калорама у столиці США родина Безоса придбала у 2016 році за 23 мільйони доларів.

Будівля площею 2500 квадратних метрів була збудована понад століття тому – у 1912 році.



Помешкання родини Безоса у Вашингтоні

Цей район Вашингтона відомий тим, що нерухомість тут люблять скуповувати перші особи США. Так, у сім'ї Обами неподалік є будинок вартістю 5,3 мільйона доларів. А донька теперішнього президента США Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером також недавно оселилися на тій же вулиці, що й Безос.

5. Пентхауси на Манхеттені

Ще у 1999 році Джефф Безос купив три пари елітних апартаментів у будинку за адресою Сентрал-Парк-Уест, 25 у верхній західній частині Нью-Йорка. Їх він придбав у колишнього глави Sony Music Томмі Моттоли. За цю нерухомість Безос тоді віддав 7,65 мільйона доларів.

В історичній 32-поверховій будівлі у стилі ар-деко, яка була збудована у 1931 році, є консьєрж, пасажирський ліфт та три окремі входи.



Будівля, в якій розташовані апартаменти Безоса у Нью-Йорку