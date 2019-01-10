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      Джефф Безос і його нерухомість: що відомо про маєтки найзаможнішої людини світу

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      Джефф Безос і його нерухомість: список маєтків Джеффа Безоса
      Що відомо про нерухомість Джеффа Безоса / Колаж 24 каналу

      Компанія Amazon визнана найдорожчою у світі, а її засновник Джефф Безос – знову став найбагатшою людиною планети.

      За оцінками Bloomberg, вартість Amazon станом на початок 2019-го року оцінюють у захмарних 797 мільярдів доларів, а її засновник Джефф Безос вкотре насолоджується титулом найбагатшої людини планети.

      Читайте також: Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

      Портал Land Report зазначає, що 55-річний мільярдер входить у топ-30 найбільших власників нерухомості у США.

      Як пише Business Insider, засновник Amazon та його сім'я володіють щонайменше 6 великими об'єктами нерухомого майна у США.

      9 січня 2019-го стало відомо, що Джефф Безос та його дружина Маккензі розлучаються після 25 років шлюбу.

      Американські ЗМІ уже припускають, як пара ділитиме нажите за десятиліття спільне майно, зокрема, й нерухомість.

      24 канал з'ясував, що відомо про розкішні домівки родини Джеффа Безоса.

      1. Особняк у Медіні, штат Вашингтон

      У передмісті Сіетла Безос володіє двома особняками площею 5,3 акрів. За даними Wall Street Journal, він за цю нерухомість в 1998 році він заплатив 10 мільйонів доларів.

      У першому будинку на площі приблизно 2000 квадратних метрів є п'ять спалень і чотири ванні кімнати.

      В іншому особняку площею 771 квадратний метр також є п'ять спалень і чотири ванні кімнати.

      Безос нерухомість Медіна Вашингтон
      Маєтки Джеффа Безоса у Медіні

      Вони обидва розташовані на узбережжі озера Вашингтон. У 2010 році на реконструкцію маєтку витратили 28 мільйонів доларів.

      Самі будівлі заховані від камер папараці та очей перехожих за високими парканами.

      Джефф Безос нерухомість Медіна Вашингтон
      Особняки Безоса ховаються за високими парканами

      2. Нерухомість в Беверлі-Гіллз

      За даними американських ЗМІ, особняк в іспанському стилі Безос придбав у 2007 році за майже 25 мільйонів доларів.

      Dream Homes Magazine пише, що в будинку міститься 7 спалень та стільки ж ванних, а ще там є розкішна оранжерея, освітлений тенісний корт, величезний басейн, чотири фонтани і гараж на шість машин.

      Безос нерухомість Беверлі-Гіллз
      Маєток Безоса у Беверлі-Гіллз

      У 2017-му неподалік від першого Безос став власником ще одного маєтку по сусідству з голлівудськими зірками у Беверлі-Гіллз.

      За 13 мільйонів доларів він придбав досить скромний будинок з чотирма ванними кімнатами.

      нерухомість безос каліфорнія
      Земельна ділянка Джеффа Безоса у Беверлі-Гіллз

      3. Ранчо у Техасі

      Дитинство майбутнього мільярдера минуло на фермі бабусі з дідусем у Техасі у місті Ван-Горн.

      Подорослішавши і достатньо заробивши, Безос вирішив придбати земельну ділянку довкола нього площею 30 тисяч акрів.

      Безос ранчо Техас
      Ранчо Безоса у Техасі

      Саме неподалік від ранчо у Техасі, де засновник Amazon провів дитячі роки, він вирішив розмістити одну з баз власної приватної космічної компанії Blue Origin.

      Blue Origin Безос Техас
      Ракета приватної космічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса

      4. Нерухомість у Вашингтоні

      Колишній текстильний музей в районі Калорама у столиці США родина Безоса придбала у 2016 році за 23 мільйони доларів.

      Будівля площею 2500 квадратних метрів була збудована понад століття тому – у 1912 році.

      Безос нерухомість Вашингтон
      Помешкання родини Безоса у Вашингтоні

      Цей район Вашингтона відомий тим, що нерухомість тут люблять скуповувати перші особи США. Так, у сім'ї Обами неподалік є будинок вартістю 5,3 мільйона доларів. А донька теперішнього президента США Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером також недавно оселилися на тій же вулиці, що й Безос.

      5. Пентхауси на Манхеттені

      Ще у 1999 році Джефф Безос купив три пари елітних апартаментів у будинку за адресою Сентрал-Парк-Уест, 25 у верхній західній частині Нью-Йорка. Їх він придбав у колишнього глави Sony Music Томмі Моттоли. За цю нерухомість Безос тоді віддав 7,65 мільйона доларів.

      В історичній 32-поверховій будівлі у стилі ар-деко, яка була збудована у 1931 році, є консьєрж, пасажирський ліфт та три окремі входи.

      Безос нерухомість Нью-Йорк Манхеттен
      Будівля, в якій розташовані апартаменти Безоса у Нью-Йорку

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      Теги: Техно Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Елітна нерухомість Amazon Нью-Йорк
      Джерело: 24 канал
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