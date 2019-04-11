Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне: видео

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне. Поводом для задержания стало нарушение Ассанжем режима освобождения под залог в 2012 году.

Ассанжа взяли под стражу и он появится в суде "как только это станет возможным", сообщили в пресс-службе Скотленд Ярда.

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что забрал у Ассанжа убежище после его неоднократных нарушений международных конвенций.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и обличающие различных мировых лидеров материалы.

Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован за неявку в суд в Лондоне.

Ранее правительство Эквадора заявлял, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.

Посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, соблюдал чистоту, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.