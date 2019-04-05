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      Ассанжа "в ближайшее время" будет выслано из посольства Эквадора, – WikiLeaks

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      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / Getty Images

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение "нескольких часов или дней".

      Отмечается, что об этом стало известно благодаря высокопоставленному источнику в Эквадоре, сообщил WikiLeaks.

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      В сообщении издания также говорится, что Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

      Позже в МИД Эквадора назвали сообщения о высылке Ассанжа из посольства слухами.

      Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа

      Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

      Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

      Ранее правительство Эквадора заявлял, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения сложившейся ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.

      Посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, придерживался чистоты, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

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      Теги: Джулиан Ассанж Великобритания Эквадор
      Источник: 24 Канал
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