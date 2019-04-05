Ассанжа "в ближайшее время" будет выслано из посольства Эквадора, – WikiLeaks

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение "нескольких часов или дней".

Отмечается, что об этом стало известно благодаря высокопоставленному источнику в Эквадоре, сообщил WikiLeaks.

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В сообщении издания также говорится, что Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

Позже в МИД Эквадора назвали сообщения о высылке Ассанжа из посольства слухами.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.

Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

Ранее правительство Эквадора заявлял, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения сложившейся ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.

Посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, придерживался чистоты, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.