Ассанжа "в ближайшее время" будет выслано из посольства Эквадора, – WikiLeaks
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение "нескольких часов или дней".
Отмечается, что об этом стало известно благодаря высокопоставленному источнику в Эквадоре, сообщил WikiLeaks.
Читайте также: Джулиан Ассанж попросил о дополнительных мерах безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне
В сообщении издания также говорится, что Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.
Позже в МИД Эквадора назвали сообщения о высылке Ассанжа из посольства слухами.
Что известно об обвинениях против Джулиана Ассанжа
Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.
Ранее правительство Эквадора заявлял, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения сложившейся ситуации, что касается его пребывания в посольстве в Лондоне.
Посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, придерживался чистоты, заботился о своем коте и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.
Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.