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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Ассанжа "найближчим часом" буде вислано з посольства Еквадору, – WikiLeaks

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      Джуліан Ассанж
      Джуліан Ассанж / Getty Images

      Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж буде висланий з посольства Еквадору у Лондоні протягом "декількох годин або днів".

      Зазначається, що про це стало відомо завдяки високопоставленому джерелу в Еквадорі, повідомив WikiLeaks,.

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      У повідомленні видання також мовиться, що Еквадор і Великобританія уклали угоду про арешт Ассанжа.

      Пізніше в МЗС Еквадору назвали повідомлення про висилку Ассанжа з посольства чутками.

      Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

      Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

      Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

      Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосуєтьсяйого перебування в посольстві у Лондоні.

      Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають різних світових лідерів матеріали.

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      Теги: Еквадор Великобританія Джуліан Ассанж
      Джерело: 24 Канал
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