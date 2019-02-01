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      Джуліан Ассанж попросив про додаткові заходи безпеки у посольстві Еквадору в Лондоні

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      Джуліан Ассанж
      Джуліан Ассанж / Фото з відкритих джерел

      Адвокати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа подали клопотання у Міжамериканську комісію з прав людини з проханням вжити додаткових заходів щодо його захисту у посольстві Еквадору в Лондоні на підставі "існування потенційної загрози".

      Про це повідомило МЗС Еквадору в офіційній заяві.

      Читайте також: Адвокат Ассанжа закликав Еквадор продовжувати забезпечувати йому притулок

      Клопотання адвокатів про вжиття забезпечувальних заходів ґрунтується на існуванні потенційного ризику для пана Ассанжа, тому вони звернулися з проханням забезпечити недоторканність приватного життя пана Ассанжа від незаконних посягань, зокрема шпигунства у дипломатичній місії, спрямованого проти нього і його адвокатів,
      – йдеться в повідомленні.

      У відповідь на клопотання у МЗС Еквадору заявили, що відповідно до правил і процедур країна гарантує Ассанжу дотримання прав людини у період його перебування в дипломатичній місії Еквадору у ролі політичного притулку.

      Адвокати Ассанжа також наголосили на неприпустимості передачі свого підзахисного будь-якій країні, яка "не надає гарантій щодо його невидачі США".

      Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.

      Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів.

      У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.

      У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховується у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

      На переконання самого Ассанжа, Швеція має намір видати його США, де йому через публікацію в WikiLeaks секретних документів загрожує довічне ув'язнення.

      Теги: Новини політики Великобританія Лондон Джуліан Ассанж Еквадор
      Джерело: 24 Канал
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