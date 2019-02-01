Джуліан Ассанж попросив про додаткові заходи безпеки у посольстві Еквадору в Лондоні

Адвокати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа подали клопотання у Міжамериканську комісію з прав людини з проханням вжити додаткових заходів щодо його захисту у посольстві Еквадору в Лондоні на підставі "існування потенційної загрози".

Про це повідомило МЗС Еквадору в офіційній заяві.

Читайте також: Адвокат Ассанжа закликав Еквадор продовжувати забезпечувати йому притулок

Клопотання адвокатів про вжиття забезпечувальних заходів ґрунтується на існуванні потенційного ризику для пана Ассанжа, тому вони звернулися з проханням забезпечити недоторканність приватного життя пана Ассанжа від незаконних посягань, зокрема шпигунства у дипломатичній місії, спрямованого проти нього і його адвокатів,

– йдеться в повідомленні.

У відповідь на клопотання у МЗС Еквадору заявили, що відповідно до правил і процедур країна гарантує Ассанжу дотримання прав людини у період його перебування в дипломатичній місії Еквадору у ролі політичного притулку.

Адвокати Ассанжа також наголосили на неприпустимості передачі свого підзахисного будь-якій країні, яка "не надає гарантій щодо його невидачі США".

Boletín | Ecuador recibe solicitud de medidas cautelares por parte de Julian Assange ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): https://t.co/s3ujQHTGv4 pic.twitter.com/VB7aTpULR7 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) 31 січня 2019 р.

Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.



Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів.



У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.



У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховується у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.



На переконання самого Ассанжа, Швеція має намір видати його США, де йому через публікацію в WikiLeaks секретних документів загрожує довічне ув'язнення.