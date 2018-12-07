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      Адвокат Ассанжа закликав Еквадор продовжувати забезпечувати йому притулок

      13 Читать новость на русском
      Джуліан Ассанж
      Джуліан Ассанж / 24 Канал

      Баррі Поллак наголосив, що Еквадор має продовжувати надавати притулок засновнику організації WikiLeaks Джуліану Ассанжу, який з 2012 року перебуває на території посольства цієї країни в Лондоні.

      Про це повідомило видання Daily Telegraph.

      Читайте також: Президент Еквадору та Манафорт обговорювали варіанти видачі Ассанжа США, – The New York Times

      Припущення про те, що Ассанжу не потрібно побоюватися переслідування, якщо йому не загрожує страта, очевидно хибне. Ніхто не повинен стикатися з кримінальними звинуваченнями за публікацію правдивої інформації. Оскільки такі звинувачення були висунуті проти Ассанжа в США, Еквадор повинен продовжувати надавати йому притулок,
      – зауважив адвокат Ассанжа.

      Раніше президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж може покинути посольство країни у Лондоні без ризику для життя. Свою заяву Морено пояснив отриманим від британського уряду офіційним повідомленням, в якому йшлося про те, що конституція Великобританії забороняє екстрадицію людини туди, де її життю загрожує небезпека.

      Нагадаємо, що всередині листопада стало відомо, що влада США висунула звинувачення в адресу Ассанжа.

      Теги: Новини політики Джуліан Ассанж Еквадор Великобританія Новини США
      Джерело: 24 Канал
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