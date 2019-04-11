Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у Лондоні: відео

Співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у посольстві Еквадору в Лондоні. Приводом для затримання стало порушення Ассанжем режиму звільнення під заставу у 2012 році.

Ассанжа взяли під варту і він з’явиться в суді "як тільки це стане можливим", повідомили у прес-службі Скотленд Ярду.

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Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що забрав в Асанжа притулок після його неодноразових порушень міжнародних конвенцій.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають різних світових лідерів матеріали.

Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.



Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.