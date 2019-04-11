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      Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у Лондоні: відео

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      Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у Лондоні
      Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у Лондоні / Скріншот з відео

      Співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримали у посольстві Еквадору в Лондоні. Приводом для затримання стало порушення Ассанжем режиму звільнення під заставу у 2012 році.

      Ассанжа взяли під варту і він з’явиться в суді "як тільки це стане можливим", повідомили у прес-службі Скотленд Ярду.

      Читайте також: Ассанжа "найближчим часом" буде вислано з посольства Еквадору, – WikiLeaks

      Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що забрав в Асанжа притулок після його неодноразових порушень міжнародних конвенцій.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають різних світових лідерів матеріали.

      Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

      Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

      Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

      Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.

      Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.

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      Теги: Джуліан Ассанж Журналісти ЗМІ Великобританія Еквадор Кримінальні новини Арешт
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