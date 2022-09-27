Про це мовиться у відповідному указі путіна. Тепер він мав би підлягати мобілізації, інформує 24 канал.
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Чи піде Сноуден воювати
За законом, він би мав офіційно тепер також бути мобілізованим і йти на війну проти українців у якості гарматного м'яса. Про це одразу ж захвилювались пропагандисти та путіністи в росії. Зокрема, маргаріта сімоньян риторично запитала в соцмережах, чи Сноудена мобілізують. Згодом сміялась, що ні, бо він айтішник.
Натомість російський адвокат Анатолій Кучерена сказав, що Сноуден не підлягає призову. Пояснив це тим, що не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.
Адвокат повідомив також, що російського громадянства домагатиметься і дружина американця.
Історія Сноудена
- Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден у жовтні 2020 року отримав безстрокову посвідку на проживання в росії. Раніше його оголосили в міжнародний розшук і заочно звинуватили в шпигунстві.
- Едвард Сноуден працював програмістом і системним адміністраторам. У 2013 році він передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.
- Це спричинило цілу низку міжнародних скандалів, а самого Сноудена в США заочно звинуватили в шпигунстві й оголосили в міжнародний розшук. Він просив політичного притулку в понад 20 країн світу, але погодилася лише росія. З того часу програміст живе десь на її території, але не в Москві.