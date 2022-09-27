Про це мовиться у відповідному указі путіна. Тепер він мав би підлягати мобілізації, інформує 24 канал.

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Чи піде Сноуден воювати

За законом, він би мав офіційно тепер також бути мобілізованим і йти на війну проти українців у якості гарматного м'яса. Про це одразу ж захвилювались пропагандисти та путіністи в росії. Зокрема, маргаріта сімоньян риторично запитала в соцмережах, чи Сноудена мобілізують. Згодом сміялась, що ні, бо він айтішник.

Натомість російський адвокат Анатолій Кучерена сказав, що Сноуден не підлягає призову. Пояснив це тим, що не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.

Адвокат повідомив також, що російського громадянства домагатиметься і дружина американця.

Історія Сноудена