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      Путін нагадав за ядерну зброю: чим небезпечне зупинення договору між Росією та США

      490 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / newsmedio.com

      Володимир Путін заявив, що Росія готова відмовитися від нової угоди про скороченнях стратегічних наступальних озброєнь, якщо США не зацікавлені в її продовженні.

      Таку заяву зробив Володимир Путін на тлі погіршення відносин між Росією й Заходом. Зокрема через російську агресію проти України та діяльність у Сирії, а також втручання у вибори низки країн. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

      Читайте також: Путіна обурила заява глави МЗС Іспанії щодо Росії: відповідь президента

      Також на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що Велика Британія і Кремль мають "перегорнути сторінку" та "залишити позаду" напругу, яка виникла в дипломатичних відносинах між країнами.

      А погіршилися після того, як російські розвідники в Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, а також спричинили смерть британської громадянки внаслідок отруєння.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Також майбутнє угоди "Новий Старт" між Росією та Сполученими Штатами про подальше скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння лишається невизначеним. Це єдина двостороння угода, яка обмежує розгортання двома країнами стратегічного ядерного озброєння.

      Нам необов’язково її подовжувати. Наші системи можуть гарантувати безпеки Росії протягом достатньо тривалого часу. Якщо ніхто не хоче подовжувати угоду "Новий Старт" – що ж, тоді не будемо,
      – заявив Володимир Путін.

      Угоду уклали у 2010 році тодішні лідери двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв. Вона обмежувала кількість боєголовок, які могла розгорнути кожна країна до 1550. При цьому перша угода, СНО-1, яка діяла з 1994 року до 2009 року, передбачала шість тисяч боєголовок.

      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв

      Крім того, Вашингтон і Москва готуються до виходу з Договору про ракети середньої і малої дальності.

      2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

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      Теги: Новини Росії Новини США Володимир Путін Дмитро Медведєв Ядерна безпека Зброя Великобританія Барак Обама
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