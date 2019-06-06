Путіна обурила заява глави МЗС Іспанії щодо Росії: відповідь президента

Виконувач обов’язків глави МЗС Іспанії Жозеп Боррель назвав Росію "старим ворогом". Через це президент Росії закликав його "зайнятися ділом".

Володимир Путін заявив, що Жозеп Боррель хоче здаватися великим політичним діячем сучасності. Про це повідомило видання "Interfax".

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"Нехай ділом займеться ваш міністр закордонних справ, подумає про те, як вибудовувати відносини на благо наших країн і народів", – додав Володимир Путін.

У світі багато чого змінилося: наш союзник (США – 24 канал) нас не підтримує, наш старий ворог – Росія, знову дає про себе знати. Вона знову стає загрозою, а Китай виглядає, як наш суперник. Тому так важливо, щоб європейці об'єднали свої сили",

– заявив Боррель



Жозеп Боррель

Жозеп Боррель має шанси стати новим високим представником ЄС. Він перейшов у статус в.о. міністра після парламентських виборів в Іспанії у квітні 2019 року. Новий уряд наразі не затверджений.