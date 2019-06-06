Путина возмутило заявление главы МИД Испании относительно России: ответ президента

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию "старым врагом". Поэтому президент России призвал его "заняться делом".

Владимир Путин заявил, что Жозеп Боррель хочет казаться большим политическим деятелем современности. Об этом сообщило издание "Interfax".

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"Пусть делом займется ваш министр иностранных дел, подумает о том, как выстраивать отношения на благо наших стран и народов", – добавил Владимир Путин.

В мире многое изменилось: наш союзник (США – 24 канал) нас не поддерживает, наш старый враг – Россия, снова дает о себе знать. Она снова становится угрозой, а Китай выглядит, как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы,

– заявил Боррель



Жозеп Боррель

У Жозепа Борреля есть шансы стать новым высоким представителем ЕС. Он перешел в статус и.о. министра после парламентских выборов в Испании в апреле 2019 года. Новое правительство пока не утверждено.