Папа Римский встретится с Путиным, чтобы поговорить об Украине

Президент РФ Владимир Путин вскоре посетит Италию. 4 июля у него запланирована встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти подтвердил, что встреча действительно состоится, пишет AFP.

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Аргентинское агентство Tеlam утверждает, что основными темами переговоров станут война в Украине и на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путим и Папа Римский обсудят выдвинутые Кремлем претензии в адрес украинских греко-католиков. По мнению Московского патриархата, греко-католики поддерживают "раскол" в православном мире.

Лидер РФ уже встречался с Папой Франциском в 2015 году. Тогда Путин опоздал на час из-за пробок в Риме и "длительных переговоров" с премьером Италии.

После встречи с президентом России, Папа Римский проведет переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви для обсуждения ситуации в Украине.

Недавно Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана. Таким образом он призвал их не возвращаться к гражданской войне.