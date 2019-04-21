Папа Римский упомянул Украину в послании на Пасху

Папа Римский Франциск 21 апреля произнес посвященное Пасхе послание, в котором упомянул об Украине. Понтифик традиционно выступил на площади Святого Петра в Ватикане.

"Пусть Пасха принесет утешение для жителей Восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта. Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира", – сказал Франциск в своем пасхальном послании Urbi et orbi ("Городу и миру").

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Во время выступления Папа вспомнил другие конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах. Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которые произошли в Пасху во время праздничных богослужений в нескольких церквях.

Послушать речь на площади собрались тысячи людей. Они приехали в Ватикан из разных стран мира.

Выступление Папы транслировали в прямом эфире для миллионов телезрителей со всего мира.

21 апреля праздник Воскресения Христова отмечают римско-католическая церковь и большинство протестантов, живущих по григорианскому календарю. А христиане в этот день по юлианскому календарю отмечают один из 12 главных праздников – Вербное воскресенье.