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      Папа Римский упомянул Украину в послании на Пасху

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      Франциск в Пасхальном послании вспомнил об Украине
      Франциск в Пасхальном послании вспомнил об Украине / Фото из открытых источников

      Папа Римский Франциск 21 апреля произнес посвященное Пасхе послание, в котором упомянул об Украине. Понтифик традиционно выступил на площади Святого Петра в Ватикане.

      "Пусть Пасха принесет утешение для жителей Восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта. Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира", – сказал Франциск в своем пасхальном послании Urbi et orbi ("Городу и миру").

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      Во время выступления Папа вспомнил другие конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах. Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которые произошли в Пасху во время праздничных богослужений в нескольких церквях.

      Послушать речь на площади собрались тысячи людей. Они приехали в Ватикан из разных стран мира.

      Выступление Папы транслировали в прямом эфире для миллионов телезрителей со всего мира.

      21 апреля праздник Воскресения Христова отмечают римско-католическая церковь и большинство протестантов, живущих по григорианскому календарю. А христиане в этот день по юлианскому календарю отмечают один из 12 главных праздников – Вербное воскресенье.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Религия Война на Донбассе Пасха Франциск Папа Римский
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