Папа Римський згадав Україну у промові на Великдень

Папа Римський Франциск 21 квітня виголосив присвячену Великодню промову, в якій згадав про Україну. Понтифік традиційно виступи на площі Святого Петра у Ватикані.

"Нехай Великдень принесе розраду для мешканців Східної України, які страждають від конфлікту, який триває. Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", – сказав Франциск у своєму пасхальному зверненні Urbi et orbi ("Місту і світу").

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Під час виступу Папа згадав інші конфлікти, які відбуваються в світі, зокрема в Сирії, Судані, Ємені та інших країнах. Франциск засудив теракти на Шрі-Ланці, які сталися у Великдень під час святкових богослужінь у кількох церквах.

Послухати промову на площі зібралися тисячі людей. Вони приїхали до Ватикану з різних країн світу.

Виступ Папи транслювали у прямому ефірі для мільйонів телеглядачів з усього світу.

21 квітня свято Воскресіння Христового відзначають римо-католицька церква і більшість протестантів, що живуть за григоріанським календарем. А християни в цей день за юліанським календарем відзначають одне з 12 головних свят – Вербну Неділю.